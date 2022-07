P. Hledík: M. Kubišová dokázala osloviť niekoľko generácií divákov

Bratislava 24. júla (TASR) - Ma Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach pribudne v nedeľu meno speváčky a herečky Marty Kubišovej. Osobnosť československej hudobnej i filmovej scény si ocenenie Artists Mission Award za celoživotný umelecký a spoločenský prínos prevzala v sobotu (23. 7.) na festivale Film Square v Trenčíne.



"Cenou vyjadrujeme hold umelcom, ktorí ovplyvnili, myslenie, životný štýl a životné hodnoty svojej generácie, a nie je pochýb, že Marta Kubišová k nim patrí. A patrí k tým, ktorí svojou vysokou profesionalitou a pritom skromnosťou a pokorou dokázali osloviť niekoľko generácií divákov," uviedol pre TASR Peter Hledík, herec, režisér, scenárista, zakladateľ a bývalý viceprezident medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest (predtým Art Film) v Trenčianskych Tepliciach. Pripomenul, že Kubišová účinkovala vo filmoch Mučedníci lásky, Jak se krade milion, Bylo čtvrt a bude půl a ďalších. K tomu ešte v desiatkach televíznych programov.



Speváčka a herečka, ktorá na jeseň oslávi 80. narodeniny, uviedla na festivale v Trenčíne biografický film o nej Magický hlas rebelky, dokument režisérky Olgy Sommerovej z roku 2014. Vo festivalovom programe figurujú aj spomínaní Mučedníci lásky Jana Němca z roku 1966, prvý film, v ktorom Kubišová účinkovala.



"Všetci, ktorí sa na Cene umelcova misia podieľame, máme spoločné plány vrátiť do Trenčianskych Teplíc dobré filmy, dobré umenie, tvorcov a predovšetkým divákov. Postupne. Každým rokom lepšie," podčiarkol Hledík. Pre víkendovú návštevu Kubišovej v Trenčianskom kraji zvolil motto "Žiť v súlade so svojím svedomím". "Myslím si, že v dnešnej dobe je to mimoriadne dôležité pripomínať. Človek napriek akejkoľvek ťažkej dobe musí žiť v súlade so svojím svedomím, musí žiť slušný život a snažiť sa hľadať vzťahy s ostatnými ako posilňovanie, a nie ako súboj," zdôraznil.



Zakladateľ Ceny umelcova misia spomenul aj reakciu Kubišovej po zistení, že na Moste slávy v kúpeľnom meste bude mať svoju tabuľku podobne ako slávni európski herci Jean Paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Annie Girardotová, Sophia Lorenová, Catherine Deneuveová, Ornella Mutiová, Gérard Depardieu, ale aj Jozef Kroner či Vlastimil Brodský. "Bola trochu prekvapená, ale rada, že má na Slovensku svojich priaznivcov, poslucháčov i divákov. A poznamenala, že si snáď ani nezaslúži mať tabuľku vedľa Claudie Cardinaleovej," uzavrel.