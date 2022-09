P. Jákl: Jan Žižka bol najväčším inovátorom vojenskej stratégie

Bratislava 8. septembra (TASR) - Takmer štyri roky od poslednej klapky prichádza do kín film Petra Jákla Jan Žižka. Dlho očakávaná snímka so zahraničnými hviezdami ako Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe mala tento týždeň (5. 9.) slávnostnú premiéru naraz v Prahe a v Bratislave. Od štvrtka ju do slovenskej kinodistribúcie prináša Magic Box Slovakia.



Ako ďalej informuje distribučná spoločnosť, v pražskom Slovanskom dome sa na červenom koberci predviedla väčšina predstaviteľov najvýznamnejších zahraničných a českých filmových postáv, v Bratislave si hostia v kinosále pozreli pozdrav od tvorcov a hercov prostredníctvom videa. Slovenskú premiéru najdrahšieho projektu českej kinematografie spestrilo a autentickú náladu z obdobia Jana Žižku predviedlo na námestí pri nákupnom centre na ľavej strane Dunaja šermiarske združenie Ursus.



Boje majú v historickom filme Petra Jákla zásadný význam. "Žižka dobre vedel, že nemôže konkurovať množstvu a kvalite zbroje súperov, preto používal zbrane, ktoré boli jeho ľuďom blízke – upravené kosáky, palcáty, cepy – veci, s akými vedeli zaobchádzať. On ich použil, prerobil a vznikli z nich bojové zbrane," vysvetľuje režisér a producent filmu o neznámom žoldnierovi, z ktorého sa zrodil slávny husitský vojvodca. Podľa Jákla bol Žižka najväčším inovátorom vojenskej stratégie. "Je dodnes jedným z najväčších vojvodcov na svete. Chcel som, aby tieto náznaky vo filme boli a ukázali sme počas deja jeho šikovnosť, to, ako bol schopný bojovať a akým spôsobom veci využíval," uzavrel.