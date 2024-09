P. Kerekes označuje Wishing on a Star za svoj najzásadnejší film

Bratislava 27. septembra (TASR) - Dokumentárnu komédiu Wishing on a Star považuje režisér Peter Kerekes za svoj najzásadnejší film, hovoriaci o najvážnejších veciach, ktorými sú ľudské vzťahy. Hlavnou postavou je Luciana de Leoni d'Asparedo, expertka na aktívnu astrológiu, ktorá radí ľuďom zmeniť svoj osud "narodeninovou cestou". Ide o tom, aby klient v deň svojich narodenín vycestoval na miesto, na ktorom bude v tom čase ideálna konštelácia hviezd.



Kerekes vycestoval do Talianska za hviezdou filmu a osobne sa stretol s Lucianou až po troch rokoch presviedčania, aby snímku nakrútil. "Bol som hodený rovno do vody, ako pozorovateľ som mohol byť počas jedného z jej rozhovorov s klientkou. Sedel som tam v rožku, nerozumiem po taliansky, takže som pozeral, ako komunikuje, vnímal reč tela, výrazy, ako im svietia oči. Bolo to čisté kino, vedel som, že bude fungovať na 100 percent," povedal režisér, ktorý si pre kameru vybral aj ďalšie vhodné typy.



Film v piatich príbehoch sleduje Lucianu a osudy jej klientov, majiteľa pohrebníctva Giovanniho, ktorý stále žije s matkou, dvojičiek Adriany a Giuliany s rozdielnou predstavou o budúcnosti, príbeh elegantnej Alessandry uväznenej v byte so sebeckou matkou, Valentiny túžiacej po láske manžela a Barbary, ktorá nepoznala blízkosť otca. Všetci hľadajú nový život, lásku či naplnenie túžob. Po rozhovore s Lucianou sa dozvedajú súradnice miest, na ktorých sa majú opäť narodiť. Narodeninový deň by mali osláviť na Aljaške, Taiwane, ostrove Cres v Chorvátsku, v Libanone alebo v Brazílii.



"Keď som začínal robiť tento film, stále som si trochu myslel, že robím bulvárnu tému. Až keď sme ho dostrihali, došlo mi, že je to môj asi najzásadnejší film, ktorý hovorí o tých najvážnejších veciach, a to sú medziľudské vzťahy," vyhlásil Kerekes. Na snímke, ktorej dôležitou súčasťou je humor, pracoval sedem rokov. Vo svetovej premiére ju uviedol na festivale v Benátkach. Silu výpovede filmu otestoval aj na MFF v Toronte. "Bol to zaujímavý lakmusový papierik. Test medzinárodného publika bol v Toronte, neboli tam len Kanaďania, ale filmári z celého sveta. Bolo fantastické, že sa smiali na rovnakých miestach ako ľudia v Benátkach," povedal pre TASR Kerekes.



Za silnú stránku filmu označil aj to, že po jeho premietaní si ho vždy niekto nájde a osloví s tým, že natočil jeho príbeh. "Buď je to príbeh tej pani, čo sa nevedela 80 rokov oslobodiť od tyranie svojej matky, alebo príbeh ženy, ktorá ostáva nešťastná v manželstve. Prosto prídu a povedia - vy ste natočili môj život. Je to zvláštny pocit, ale aj zadosťučinenie," uzavrel Kerekes.



Film Wishing on a Star vznikol v taliansko-slovensko-česko-rakúsko-chorvátsko-taiwanskej koprodukcii. V kinách je od 26. septembra.