P. Konečný: Kiná sú späť, ale artové filmy to budú mať ťažšie

Bratislava 21. januára (TASR) - Po uvoľnení protipandemických opatrení sa kiná na Slovensku mohli otvoriť po päťdesiatich dňoch. "Je to obrovský počet dní, veľmi veľké číslo, keď si uvedomíme, že na Slovensku vedia kiná generovať šesť miliónov lístkov ročne, čo je neporovnateľné s ničím iným v oblasti kultúry, 50 dní je veľká strata v predaji lístkov aj v celom biznis modeli kín," povedal pre TASR filmový publicista a kritik Peter Konečný.



Návrat divákov do kín vidí optimisticky, pripomína, že uplynulý - prvý otvorený víkend privítali v slovenských kinosálach 44.000 divákov, kiná teda predali 44.000 lístkov. "Spider-man ukázal, že diváci sa vrátili, otázka je, čo bude s artovou kinematografiou. Na veľké filmy sa ľudia teoreticky vrátia, príde do kín Matrix, Spider-man bude ešte zarábať..., multiplexové kiná sa môžu dať týmito pár filmami dokopy, ale veľká cesta je pred jednosálovými kinami, ktoré to budú mať veľmi ťažké," podčiarkol Konečný.



"Intenzívne sa obávam toho, koľko jednosálových kín prežije rok 2022. Zatvorenie týchto prevádzok už nie je možné, bolo by to absolútne zničujúce pre kiná, ale aj divadlá a galérie. Uvidíme, čo spraví s celkovou návštevnosťou OP režim či nebodaj OP+," dodal filmový publicista.



Kiná podľa neho zvedú v roku 2022 veľký boj aj so streamovacími službami, ktoré sa za dva roky pandémie výrazne ľuďom priblížili množstvom ponúkaných filmov, ale aj cenou. "Bude to oveľa väčší problém, ako keď kiná bojovali s nástupom televízie v 50. rokoch či nástupom VHS v 80. a 90. rokoch. Na streamovacích službách je pretlak filmov za prijateľné sumy, jeden mesiac streamovacej služby stojí menej ako lístok do kina a divák má obrovskú ponuku filmov. Bude to veľký boj o divákov, ako ich dostať z papučovej kultúry do kín. Je to výzva roku 2022 a mám obavu, že aj tých ďalších," uzavrel Konečný.