P. Konečný: Pomaly sa aj zabudlo, že sa film Generál nakrúcal

Bratislava 29. marca (TASR) - Filmový publicista a kritik Peter Konečný verí, že sa situácia vo filmovom priemysle počas leta alebo v jeho závere začne posúvať a budú sa konečne pripravovať v kinách očakávané premiéry slovenských titulov. Medzi nimi je napríklad novinka Martina Šulíka Muž so zajačími ušami, Správa Petra Bebjaka, slovenský nominant na Oscara i národnú cenu Slnko v sieti. Do kín príde aj dlho očakávaná rozprávka Juraja Jakubiska Perinbaba a dva svety či komédia Známi neznámi, slovenský remake talianskej snímky Úplní cudzinci, alebo aj výpravný film Generál. "Bolo by dobré, keby sa film o M. R. Štefánikovi za skoro štyri milióny eur a s Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe dostal do kín, pretože sa pomaly aj zabudlo, že sa nakrúcal," uviedol pre TASR Konečný.



Poukázal tiež na ohrozenú existenciu kultúrnych domov, ktoré sa ocitli počas pandémie nového koronavírusu v zúfalej situácii. A spolu s nimi aj malé, jednosálové kiná, ktoré sú často ich súčasťou. "Mám obavu, že niekoľko kín na Slovensku to nerozchodí, aj keď sa opatrenia uvoľnia. Možno sa to týka aj niektorých multiplexových priestorov," predpovedá Konečný s tým, že "rozbehnúť" kiná, ak to situácia dovolí, bude veľmi náročné. Otázne je aj to, či bude ľuďom chýbať kino: "Streamovaný online priestor spôsobil istú mieru lenivosti v oblasti kultúrneho zážitku spojeného s filmom plus to, že za oveľa menej peňazí ľudia dostávajú často väčšiu istotu filmového, ale hlavne seriálového zážitku, pri ktorom sa môžu spoľahnúť na kvalitu, a je to pre nich menej riskantné, ako ísť do kina a platiť si lístok za film, z ktorého nemusia byť nadšení." Rozbiehanie kín bude podľa všetkého zvláštne, pretože doba ich zatvorenia je ozaj dlhá. "Láska k filmom tu stále je, len mám obavu, pretože nikto nehovorí o tom, koľko ľudí za tie mesiace stratilo záujem o kiná, nemajú na prvom mieste ich zachraňovanie," uzavrel filmový publicista.