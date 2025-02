P. Procházka otvoril v Bratislave výstavu Fero Griglák 70

Bratislava 27. februára (TASR) - V Stredoeurópskom dome fotografie (SEFD) v Bratislave otvorili v stredu (26. 2.) výstavu Petra Stanleyho Procházku Fero Griglák 70. Výstava, ktorá oneskorene pripomína jubileum slovenského gitaristu, skladateľa a "rodinného striebra československej hudby", je inštalovaná v Galérii Martina Martinčeka. V kurátorskej koncepcii Mariana Jaslovského prezentuje výber vyše tridsiatich fotografií zo života gitarovej legendy.



"Ako tínedžer do československej hudby koncom 60. rokov vletel s talentom, ktorý ďaleko presahoval ostnaté tiene železnej opony. V nedospelom veku zložil niekoľko skvelých skladieb ako člen Hammelových Prúdov," približuje Jaslovský tvorbu Fera Grigláka, do ktorej patrí aj dodnes známa Medulienka.



"Do plnoletosti nakráčal hrdo ako člen Collegia musica. Na albume Konvergencie nahral niekoľko ikonických sól a skladieb. Mal 20, keď založil skupinu Fermata, ktorá vyplnila veľmi žiadanú medzeru fusion, teda jazz rocku," dodáva Jaslovský, ktorý je tiež autorom prvej ucelenej monografie Fera Grigláka a skupiny Fermata, mapujúcej viac než 50-ročnú históriu ich pôsobenia na Slovensku i v zahraničí. Grigláka prirovnáva k zahraničným gitarovým hrdinom ako John McLaughlin, Steve Vai či Joe Satriani.



"Mal som obavy, či ľudia prídu, predsa sú to staré fotky, nevedel som, či ešte niekoho budú zaujímať," povedal pre TASR po vernisáži svojej novej výstavy Peter Stanley Procházka, ktorý sa zameriava na dokumentárnu fotografiu. Medzi jeho hlavné námety patrí kultúrny, najmä filmový a literárny život.



"Opieram sa hlavne o začiatky umelcov, už vtedy z týchto mladých ľudí vyžarovalo to, že sú osobnosti, že rozumejú tomu, čo robia a vedia, čo chcú," poznamenal Procházka, ktorého kurátor výstavy označil za najlepšieho fotografa slovenskej bigbítovej scény.



Procházka dodáva, že Griglák ho oslovil energiou či "plnou parou", ktorou sa vrhol do hudobného sveta. Návštevníci výstavy môžu obdivovať aj fotografiu z roku 1970, zachytávajúcu Grigláka s prvou "španielkou", ktorú dostal od deda. Nechýbajú zábery z koncertu v dnes už neexistujúcom bratislavskom PKO, či fotka potvrdzujúca, že Fero Griglák bol "magnetom pre fanynky". Výstava potrvá do 30. marca.



Peter "Stanley" Procházka je známy fotografiami, na ktorých dokumentoval život legendárneho V klubu v Bratislave, zaznamenal hudobnícke osobnosti ako Miroslav Žbirka, Marián Varga, Dežo Ursíny, Karol Duchoň, Peter Lipa či Marika Gombitová. V roku 2015 získal cenu Slovak Press Photo za celoživotné dielo.