Pálffyovský kaštieľ v Malackách otvára letnú sezónu

Malacky 1. mája (TASR) - Tohtoročná letná turistická sezóna sa v pondelok začína aj v malackom Pálffyovskom kaštieli. "Otvorenie je súčasťou série podujatí pod názvom Prvomájové Malacky," pripomína samospráva na svojom webe.



Pondelkové prehliadky zrekonštruovaných priestorov sa budú konať každých 30 minút od 10.00 do 17.00 h. "Keďže vnútorné priestory kaštieľa nie sú veľké, na zabezpečenie komfortu návštevníkov pri prehliadke bude veľkosť každej skupiny obmedzená na 25 osôb," avizuje mesto.



Počas mája a júna bude kaštieľ otvorený cez víkendy v čase od 13.00 do 17.00 h, v pracovných dňoch na objednávku. Od júla do konca septembra bude kaštieľ sprístupnený od utorka do nedele. "V priebehu letných prázdnin sa návštevníci môžu tešiť okrem stálej expozície a výstav aj na program kultúrneho leta," dodáva samospráva.



Letná sezóna sa skončí 7. októbra tradičnou nočnou prehliadkou.