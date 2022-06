Pamäti vojačky Chelsea Manningovej vyjdú knižne v októbri

New York 24. júna (TASR) - Pamäti americkej vojačky Chelsea Manningovej vyjdú knižne túto jeseň 18. októbra, kniha má názov "README.txt" (Prečítaj ma). Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AP.



Manningovej knihu prvýkrát ohlásili v roku 2019, ale nezverejnili jej názov ani dátum vydania. Bývalá analytička vojenskej tajnej služby, predtým menom Bradley Manning, si odpykala sedem rokov vo vojenskom väzení za prezradenie a odovzdanie množstva utajovaných dokumentov serveru WikiLeaks, keď jej vtedajší prezident Barack Obama v roku 2017 odpustil zvyšok 35-ročného trestu.



Dokumenty sa týkali aj zatajovania možných vojnových zločinov v Afganistane a Iraku a vďaka ich zverejneniu na webe WikiLeaks sa z Manningovej stala hrdinka. Pôvodne bola mužského pohlavia a vystupovala pod menom Bradley Manning, neskôr sa z nej stala trans žena.



Práve v deň, keď ju odsúdili, oznámila, že jej pohlavná identita je muž a začala s premenou na ženu.



V knihe README.txt Manningová okrem iného opisuje, ako bojovala za svoje práva transrodovej ženy, uviedlo vo štvrtok v oznámení americké knižné vydavateľstvo Farrar, Straus and Giroux.



"Manningová podrobne opisuje svoje problémy počas detstva a dospievania. Charakterizuje sa ako naivné dieťa, šikovné v používaní počítačov, vysvetľuje, čo ju prilákalo do armády, a aj svoju silnú hrdosť na prácu, ktorú robí," dodalo vydavateľstvo,



Názov knihy poukazuje na súbor, ktorý používala pri posielaní správy s utajovanými dokumentmi.