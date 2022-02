Pamiatkarom chcú dať najlepšie možnosti na zlepšenie ochrany pamiatok

Bratislava 15. februára (TASR) - Pamiatkarom chce štát dať najlepšie možnosti na to, aby sa výrazne zlepšila ochrana pamiatok a aby sa zachovala budúcnosť kultúrneho dedičstva. Vyhlásila to vo zverejnenom videu na sociálnej sieti ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Reagovala tak na nespokojnosť s návrhom na zmenu pamiatkových úradov na špeciálne stavebné úrady.



Pamiatkari podľa jej slov roky žiadali viac peňazí, viac ľudí a väčšie kompetencie. "Práve toto rieši zmena zákona o výstavbe, vďaka ktorému posilňujeme kompetencie pamiatkovému úradu. V pripravovanom zákone o ochrane pamiatkového fondu chceme zasa pridať ľudí a peniaze," spresnila Milanová.



Deklaruje, že navrhovaný zákon nijako nezasahuje či nezhoršuje podmienky na to, aby pamiatkové úrady poskytovali odbornú pomoc pri obnove pamiatok. "Naopak, ich zodpovednosť sa posilňuje," poznamenala s tým, že Pamiatkový úrad (PÚ) SR má v prvom rade chrániť pamiatkový fond prostredníctvom svojich rozhodnutí.



Pozhasínaním ikonických pamiatok po celom Slovensku chcú v utorok o 19.00 h vyjadriť pamiatkari, správcovia hradov či vlastníci a správcovia pamiatok nespokojnosť s novelou zákona o výstavbe. Tá ráta s návrhom zmeny krajských pamiatkových úradov a PÚ SR na špeciálny stavebný úrad pre národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a územia svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.