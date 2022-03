Pandémia vystavila kultúru miere neistoty, tvrdí dramaturgička DJGT

Zvolen 8. marca (TASR) – Pandemické opatrenia výrazne zasiahli kultúru a vystavili ju veľkej miere neistoty. "Zažili sme zrušené predstavenia, odložené premiéry, presunuté spolupráce a zmeny plánov. Bola to aj strata kontaktu so živými divákmi," zhodnotila pre TASR dramaturgička zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) Uršuľa Turčanová. Pripomenula, že situácia viedla aj k spájaniu sa divadiel a umelcov.



Zvolenské divadlo produkovalo tvorbu i počas pandémie. "Vznikla inscenácia Čepiec, ktorá vlani na jeseň reprezentovala DJGT na viacerých medzinárodných festivaloch," podotkla Turčanová s tým, že to bola aj spolupráca s režisérom Dodom Gombárom, s ním inscenovali drámu Čakanie na Godota. "Viaceré inscenácie mali síce svoju premiéru, následné zatvorenie divadiel im však neumožnilo mať plánovaný počet opakovaní," konštatovala. Pripomenula, že súčasťou divadelných slovníkov sa stalo slovo online, čo považuje za dobrý podporný nástroj komunikácie s divákmi, nenahrádza však živý divadelný zážitok.



"Najsilnejším symbolom prerušenia našich plánov bol odložený 47. ročník festivalu Zámocké hry Zvolenské. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, organizátor festivalu, nieslo bez prerušenia štafetu jeho konania od roku 1974. Rok 2020 však túto štafetu zastavil," spomenula. Odložený ročník sa uskutočnil vlani v júni.



Upozornila, že dva roky neistoty a zmien mali aj výrazný dosah na hercov a divákov. "Solidaritu prvej vlny vystriedali emócie počas druhej, tretej, štvrtej vlny," pripustila. "Zažili sme však aj dojímavé pocity. Napríklad, pri poslednom predstavení Polnočnej omše pred lockdownom. V sále pre 330 divákov ich mohlo byť iba 30. Vytvorili však atmosféru spolupatričnosti," zdôraznila. Uplynulé dva roky pandémie nového koronavírusu by už rada hodnotila ako uzavretú kapitolu, zrejme však podľa nej ešte uplynie nejaký čas, kým bude možné zbilancovať všetky zmeny.