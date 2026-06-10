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Paperback Writer, dvanásty singel Beatles, má 60 rokov
Paperback Writer bol prvým singlom Beatles, v ktorom sa nespievalo o láske.
Autor TASR
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Bratislava 10. júna (TASR) - Skupina Beatles vydala 10. júna 1966 na etikete spoločnosti EMI Parlophone dvanásty singel so skladbou Paperback Writer. Na B strane singlu bola pieseň Rain. Pod obe sa autorsky podpísali John Lennon a Paul MaCartney. Beatles ju nahrávali v londýnskom štúdiu EMI 3. a 4. apríla. Je samozrejmé, že skladba sa dostala na prvé miesto singlovej hitparády na oboch brehoch veľkej mláky.
Paperback Writer bol prvým singlom Beatles, v ktorom sa nespievalo o láske. Je príbehom románopisca, ktorý prosil vydavateľa, aby prijal na vydanie jeho knihu. Paul napísal text v štýle listu, čo bol v tej dobe dosť nezvyčajný postup.
Debutový singel Beatles s piesňou Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, sa v anglickej hitparáde dostal na 17. miesto. Druhý s piesňou Please Please Me, vydaný 12. januára 1963, už obsadil druhé miesto. Tretí so skladbou From Me To You, vydaný 12. apríla 1963, od 2. mája 1963 kraľoval sedem týždňov na čele hitparády Albiónu. Štvrtý singel She Loves You od 12. septembra viedol štyri týždne anglický rebríček, na čelo sa potom vrátil ešte raz na dva týždne od 28. novembra 1963. Piaty singel I Want To Hold Your Hand vyšiel 29. novembra 1963, na čele pobudol päť týždňov. Pieseň Can‘t Buy Me Love vyšla na šiestom singli 20. marca 1964, tri týždne sa udržala na špici hitparády, bola prvým avízom na debutový film A Hard Day‘s Night, ktorý mal premiéru 6. júla 1964. Titulná skladba A Hard Day‘s Night vyšla na siedmom singli 10. júla 1964, na prvej pozícii pobudla tri týždne. Pesničku I Feel Fine vydali na ôsmom singli 27. novembra 1964. Prvé miesto jej patrilo celých päť týždňov. V poradí deviaty singel Ticket To Ride vychádza 9. apríla 1965, desiaty Help 23. júla 1965 a jedenásty Day Tripper 3. decembra 1965.
Paperback Writer bol prvým singlom Beatles, v ktorom sa nespievalo o láske. Je príbehom románopisca, ktorý prosil vydavateľa, aby prijal na vydanie jeho knihu. Paul napísal text v štýle listu, čo bol v tej dobe dosť nezvyčajný postup.
Debutový singel Beatles s piesňou Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, sa v anglickej hitparáde dostal na 17. miesto. Druhý s piesňou Please Please Me, vydaný 12. januára 1963, už obsadil druhé miesto. Tretí so skladbou From Me To You, vydaný 12. apríla 1963, od 2. mája 1963 kraľoval sedem týždňov na čele hitparády Albiónu. Štvrtý singel She Loves You od 12. septembra viedol štyri týždne anglický rebríček, na čelo sa potom vrátil ešte raz na dva týždne od 28. novembra 1963. Piaty singel I Want To Hold Your Hand vyšiel 29. novembra 1963, na čele pobudol päť týždňov. Pieseň Can‘t Buy Me Love vyšla na šiestom singli 20. marca 1964, tri týždne sa udržala na špici hitparády, bola prvým avízom na debutový film A Hard Day‘s Night, ktorý mal premiéru 6. júla 1964. Titulná skladba A Hard Day‘s Night vyšla na siedmom singli 10. júla 1964, na prvej pozícii pobudla tri týždne. Pesničku I Feel Fine vydali na ôsmom singli 27. novembra 1964. Prvé miesto jej patrilo celých päť týždňov. V poradí deviaty singel Ticket To Ride vychádza 9. apríla 1965, desiaty Help 23. júla 1965 a jedenásty Day Tripper 3. decembra 1965.