Paradajs Photo Fest predstaví 15 výstav vrátane snímok T. Salvansa

Banská Štiavnica 7. júna (TASR) - V Banskej Štiavnici sa v piatok (6. 6.) začal otvárací víkend druhého ročníka medzinárodného festivalu Paradajs Photo Fest. Jeho súčasťou bude 15 výstav autorov zo Slovenska i Európy, netradičné výstavné priestory i sprievodný program. V sobotu v rámci festivalu v banskoštiavnickej Hájovni otvárajú i výstavu svetoznámeho fotografa Txemu Salvansa. TASR o tom informovali organizátori podujatia.



Festival súčasnej fotografie a vizuálneho umenia v Banskej Štiavnici má za cieľ priniesť umenie i do netradičných priestorov. Program sa tak bude konať napríklad v kníhkupectve, antikvariáte, banskej štôlni, kaderníckom salóne či kine. Viaceré výstavné projekty budú situované aj do exteriérov mesta. Festival po otváracom víkende potrvá do 15. júla.



„Program otváracieho festivalového víkendu prebieha ako putovanie za fotografiou. Počas spoločnej prechádzky mestom za účasti vystavujúcich autorov a autoriek postupne otvoríme všetky výstavy, vernisáže budú doplnené sprievodnými podujatiami a koncertami,“ priblížila organizátorka festivalu Vanda Mesiariková.



Hlavnou hviezdou aktuálneho ročníka festivalu je španielsky fotograf Txema Salvans, ktorý do Banskej Štiavnice prichádza s projektom Perfect Day. Ide o zbierku trpko-sladkých fotografií ponúkajúcich hlboký pohľad na rozpory post industriálnej civilizácie, ktoré autor nazbieral počas 15 rokov cestovania v Stredomorí. Výstavu svetoznámeho autora otvárajú v sobotu v priestoroch kultúrno-turistického centra Hájovňa.



„Vždy ma ohromovala fyzická a emocionálna odolnosť ľudského druhu. Vo svojej podstate sme otrokmi detstva, s ktorým sa ako dospelí snažíme vysporiadať a premieňame túto skúsenosť do vytvárania krajiny okolo seba. Sme dedičmi násilia páchaného na krajine a Stredomorie bolo týmto hlboko poznačené. A predsa sme sa prispôsobili,“ uviedol Salvans, ktorý sa na otváracom víkende festivalu zúčastní i osobne.



Paradajs Photo Fest do Banskej Štiavnice prinesie celkom 15 výstav slovenských i európskych autorov. Arkadiusz Gola predstaví sériu Čiernobiela zem o živote v priemyselnom Hornom Sliezsku, Andrej Dúbravský kolekciu zinov, ktoré vznikli počas pandémie v jeho dome v Rastislaviciach. Tomas Kawecki zas na festival prichádza so svojou sériou Deeple (Brloh), ktorá vznikla ako reminiscencie na detstvo v starom dome, kde autor vyrastal.



Súčasťou festivalu bude aj bohatý sprievodný program, v Banskej Štiavnici sa budú konať čítačky, divadlo, zážitkové fotografovanie, piknik, prezentácie, premietanie filmov, diskusie či koncerty. Kompletný program a všetky informácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke Paradajs Photo Fest.