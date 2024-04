Paradajs Photo Fest v B. Štiavnici vyzdvihuje rôznorodosť fotografie

Banská Štiavnica 25. apríla (TASR) - V Banskej Štiavnici sa od 17. mája uskutoční prvý ročník medzinárodného festivalu súčasnej fotografie a príbuzných médií s názvom Paradajs Photo Fest. Ako informovali TASR jeho organizátori, festival reaguje na nové trendy vo fotografii a kladie si ambíciu ich ďalej rozvíjať.



Ako uviedli, festival vo svojom programe vyzdvihuje rôznorodosť súčasnej fotografie a prechádza cez dokumentárnu, konceptuálnu či archívnu fotografiu, až po zásahy do média a intermediálne projekty. Na festivale sa predstavia nielen známe mená slovenskej fotografie, ale priestor dostáva aj široká škála projektov menej známych fotografov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.



Paradajs Photo Fest hneď v prvom ročníku poskytuje podľa organizátorov svojmu publiku príležitosť vidieť to najlepšie, čo fotografia vo svojich mnohých podobách poskytuje, ale tiež možnosť diskutovať, zapájať sa, rozvíjať a teda byť jeho neoddeliteľnou súčasťou.



"Počas úvodného festivalového víkendu ponúkame návštevníkom otvorenie všetkých šestnástich výstav s osobnou účasťou všetkých autorov. Tejto šnúre vernisáží sme dali podobu spoločného putovania za fotografiou scenériou Banskej Štiavnice a jej okolia. Navštívime spolu výstavy v historických budovách, galériách, kultúrnych centrách, ale tiež v antikvariátiku, turistickom centre a dokonca aj na sídlisku - legendárnej Drieňovej," uviedol organizátor festivalu Ján Viazanička s tým, že pestrosť výstavných priestorov dopĺňajú site specific výstavy v bezprostrednom prírodnom okolí mesta.



Paradajs Photo Fest si svoj názov berie od rovnomenného vrchu v Štiavnických vrchoch, západne od centra Banskej Štiavnice. Téma prvého ročníka sa sama pohráva so slovom "paradajs", jeho cudzojazyčným významom a kladie si otázku: Čo je raj?



Za festivalom organizačne stojí Ján Viazanička, fotograf a šéfredaktor online magazínu venovanému fotografii, a fotografka Vanda Mesiariková, ktorá voľne plynie pomedzi tradičné fotografické žánre a vo svojich projektoch prepája fotografiu s ďalšími médiami. Festival spoločne pripravujú v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, miestnymi galériami a neziskovými organizáciami a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom festivalu.