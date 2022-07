Park M. R. Štefánika v Partizánskom bude hostiť podujatie Moc umenia

Partizánske 7. júla (TASR) - Park Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom bude 16. júla hostiť rôzne formy umenia. Workshopy, autorské čítanie, žonglérske predstavenie či tanečné vystúpenia tam bude môcť verejnosť navštíviť v rámci ôsmeho ročníka podujatia Moc umenia, ktoré pripravilo občianske združenie Fabrika umenia. TASR o tom informovala Silvia Halašková z Fabriky umenia.



Moc umenia sa pravidelne konala niekoľkokrát za leto, tento rok sa organizátori rozhodli zorganizovať jednu, no s väčším programom. "Návštevníci budú môcť zažiť workshopy pre všetky vekové kategórie, či už to bude workshop krajinomaľby, rezbársky alebo žonglérsky. Organizátori tiež pripravili trojicu hudobných predstavení, tanečné vystúpenia reagujúce na priestor v parku, autorské čítanie, cvičenie, žonglérske predstavenie či diskusie na rôzne témy," načrtla Halašková.



Ako účinkujúci sa podľa nej predstavia Paper Moon Trio, Blanch, Lanne, Petra Lukovics či Cirkus Kus. "Nebude chýbať ani chill out zóna s hojdacími sieťami, predajcovia či gastronómia," doplnila.



Podujatie podporil Fond na podporu umenia, mesto Partizánske a partizánska súkromná spoločnosť.