VIDEO: Pasportizácia zmapuje stav 1000 pamiatok vo vlastníctve štátu

Bratislava 6. októbra (TASR) – Do konca roka 2023 má byť podrobne známy stavebno-technický stav 1000 pamiatok vo vlastníctve štátu. Ich pasportizácia je súčasťou reformy v pláne obnovy, ktorá má prispieť k lepšej a efektívnejšej starostlivosti o pamiatky. O prebiehajúcom procese informovali vo štvrtok zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry (MK) SR a Pamiatkového úradu (PÚ) SR.



Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) pripomenula, že investičný dlh na pamiatkach predstavuje odhadom 5,5 miliardy eur. "Dlhodobým podfinancovaním starostlivosti a obnovy pamiatok sa mnohé z nich dostali do zlého, dokonca i havarijného stavu," upozornila Milanová. Verí, že prostriedky z plánu obnovy a vyše štvrťmiliardová alokácia v novom programovacom období výrazne posunú obnovu pamiatkového fondu a štát sa v oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo stane vzorom aj pre súkromných vlastníkov pamiatok.







Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková zdôraznila význam prepojenia reforiem a investícií. "Práve v oblasti kultúry i pamiatkového fondu vidíme toto prepojenie v pláne obnovy veľmi jasne," upozornila. Podľa jej slov všetko smeruje k tomu, aby sa úlohy v rozbehnutej reforme dokončili v plánovanom období a Slovensko mohlo žiadať o ďalšiu platbu z plánu obnovy.



Generálny riaditeľ PÚ SR Pavol Ižvolt priblížil, že do konca roka by mali dokončiť pasportizáciu 400 a v nasledujúcom roku 600 pamiatok vo vlastníctve štátu. "Ich spektrum je pritom široké, nejde len o budovy, ale napríklad aj depá, pamätné tabule, sochy či historické parky," upozornil. "O prieskum ich stavu, pripravenosti na obnovu i energetickej náročnosti sa starajú tímy zostavené z architektov, stavebných inžinierov i geodetov," dodal. Pripomenul takisto, že súčasťou reformy týkajúcej sa vyššej predvídateľnosti a efektívnosti rozhodovania pamiatkového úradu je okrem pasportizácie aj vypracovanie rozhodovacích metodík. "Verím, že to bude zásadný krok k zlepšeniu starostlivosti o pamiatky a že sa podarí na tento projekt nadviazať a rozvíjať ho," uviedol.







Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR je súčasťou komponentu Obnova budov v rámci prioritnej oblasti plánu obnovy s názvom Zelená ekonomika.