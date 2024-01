Patrónom jubilejnej Novej drámy bude nigérijský spisovateľ W. Soyinka

Bratislava 25. januára (TASR) - Jubilejný 20. ročník divadelného festivalu Nová dráma/New Drama sa uskutoční v Bratislave od 13. do 18. mája. O termíne súťažnej prehliadky najlepších inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy uvedených profesionálnymi divadlami na Slovensku informuje Divadelný ústav. Zverejnil aj meno svetoznámeho tvorcu, ktorý bude patrónom festivalu.



Tento rok bude patronát patriť autorovi, ktorý v roku 1986 získal Nobelovu cenu za literatúru. "Pozvanie prevziať patronát nad jubilejným ročníkom Novej drámy prijal v úctyhodnom veku 89 rokov jeden z najvýznamnejších afrických dramatikov, nigérijský spisovateľ Wole Soyinka," potvrdila riaditeľka festivalu Nová dráma/New Drama Vladislava Fekete s tým, že návštevníci podujatia sa môžu tešiť aj na Soyinkov masterclass.



Ako ďalej informuje Divadelný ústav, dramaturgická rada festivalu zložená z jeho teatrológov navštevuje od vlaňajšieho roka premiéry predstavení po celom Slovensku a stavia z nich súťažný program. Ich inscenačný výber bude známy začiatkom februára.



Podľa Fekete je zároveň v januári stále otvorená možnosť prihlásiť svoje odborné príspevky do medzinárodnej vedeckej konferencie Filantropia v performatívnom umení. "Dobročinnosť umenia a v umení, ktorá popri umeleckom zážitku motivuje k aktivite a v konečnom dôsledku mení svet k lepšiemu, je tohtoročným leitmotívom festivalu. Aké formy 'dobra' dokáže v sebe abstrahovať scénické umenie? Aká cesta vedie od umeleckého diela k umeleckému aktivizmu? A aké je dnes postavenie umelca? Aj to sú otázky, na ktoré v medzinárodnom kolokviu budeme hľadať odpovede," vysvetľuje Fekete.



Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 31. januára. Medzinárodná konferencia na tému filantropie v performatívnom umení chce otvoriť tému z viacerých perspektív. Organizátor privíta príspevky na tému humanitných divadelných inscenácií, akcií a intervencií, divadelného umelca ako aktivistu a dobrovoľníka, ale aj opačný pohľad a pozitívne príklady z praxe umeleckej filantropie, sponzorských a donorských aktivít a organizácií podporujúcich umenie.