Patrónom Novej drámy je W. Soyinka,festival zaostrí na turecké divadlo

Bratislava 2. mája (TASR) - Vyše 30 zahraničných hostí, desať inscenácií v súťaži o Grand Prix, masterclass nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Woleho Soyinku a ďalšie sprievodné podujatia ponúkne Nová dráma/New Drama 2024. Jubilejný 20. ročník festivalu súčasnej drámy, ktorý bude v Bratislave a Trnave od 13. do 18. mája, predstavili organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Podujatie predstaví to najlepšie zo súčasnej drámy v tvorbe desiatich divadiel z rôznych kútov Slovenska. V hlavnom meste budú hosťovať Slovenské komorné divadlo Martin, Spišské divadlo a Divadlo Andreja Bagara v Nitre v koprodukcii s Horáckym divadlom Jihlava. Svoje predstavenia odohrajú v Bratislave aj domáce súbory. Zastúpená je Činohra Slovenského národného divadla, Divadlo Petra Mankoveckého, Divadlo Nude, Divadlo Ludus a Peter Mazalán. V Trnave vystúpi zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Inscenáciu, ktorá si odnesie Grand Prix festivalu, vyhlásia počas záverečného ceremoniálu.



"Cenu udelí medzinárodná porota počas galavečera s podtitulom 20 rokov s Novou drámou. Podujatie bude oslavou 20. ročníka súťažnej prehliadky najlepších inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy uvedených profesionálnymi divadlami na Slovensku v aktuálnej alebo predchádzajúcej divadelnej sezóne," informovala Vladislava Fekete, riaditeľka festivalu a Divadelného ústavu, ktorý je hlavným organizátorom festivalu. Jednotlivé ročníky pripomenie aj publikácia "Nová dráma/New Drama. Metafora sveta. Dvadsať rokov", ktorá mapuje históriu festivalu.



Patronát nad jubilejným ročníkom prevzal nobelista Soyinka. Masterclass nigérijského spisovateľa, dramatika a aktivistu sa uskutoční v Tanečnom divadle Ifjú Szivek v Bratislave v utorok 14. mája od 10.00 h. Organizátori chcú stretnutie so svetovým dramatikom umožniť všetkým záujemcom, preto je vstup voľný.



V sekcii Focus festival zaostrí na súčasné turecké divadlo, ktoré v sprievodnom programe priblížia dve podujatia. "Tým prvým je prednáška o súčasnej tureckej dráme a divadle, ktorú budú viesť teatrologička Handan Salta a prekladateľka a režisérka Senem Cevher," spresnil výkonný riaditeľ festivalu Dušan Poliščák s tým, že súčasnú tureckú drámu bude v Bratislave prezentovať aj tím tvorcov, ktorý uvedie v slovenskej premiére inscenáciu Dvanásty dom. Uskutoční sa vo výklade Dočasného kultúrneho priestoru v Petržalke. "Inscenáciu režíroval Salih Usta, v hlavnej úlohe hry s autobiografickým prvkami, ktorá posúva hranice ženského rozprávania a nanovo vykresľuje obraz toho, akým spôsobom žena nachádza a necháva zaznieť svoj hlas v geografickom priestore, sa predstaví Melek Ceylan," dodal Poliščák.



Kompletný program festivalu je zverejnený na www.novadrama.sk.