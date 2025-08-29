< sekcia Kultúra
Pavol Habera & Team ohlásili na záver roka Unplugged Tour
Habera & Team absolvovali unplugged turné u našich susedov pred vyše desiatkou rokov a na Slovensko prišiel ten správny čas po prvýkrát práve teraz.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Zaplnené štadióny a vypredané amfiteátre Habera & Team Tour 100 sú už minulosťou, tak prečo si záver roka neskrátiť menšími sálami, ktoré budú doslova exkluzívnymi koncertami pre pár stoviek najvernejších fanúšikov. Práve preto je tu Habera & Team Unplugged Tour, ktoré v novembri a decembri tohto roka zavíta do 14 slovenských miest. TASR informoval PR manažér turné Ján Kakaščík.
Habera & Team absolvovali unplugged turné u našich susedov pred vyše desiatkou rokov a na Slovensko prišiel ten správny čas po prvýkrát práve teraz. Od 12. novembra sa začína mesiac nabitý koncertami jednej z najobľúbenejších skupín u nás doma, ktoré sľubujú nielen osvedčené hity v akustickej podobe, ale aj kopec dobrej zábavy.
Habera & Team Unplugged Tour 2025 sa začne 12. novembra v Trnave, ďalšími mestami budú Martin (13. 11.), Piešťany (17. 11.), Žilina (18. 11.), Banská Bystrica (19. 11.), Prešov (20. 11.), Košice (26. 11.), Jasná (28. 11.), Trenčín (3. 12.), Tatranská Lomnica (4. 12.), Topoľčany (5. 12.), Bratislava (9. 12.), Nitra (10. 12.) a Liptovský Mikuláš (11. 12.).
„Samotná minutáž koncertov nie je striktne daná a bude sa pohybovať okolo dvoch hodín, všetko závisí od toho, ako veľmi sa počas koncertu rozkecáme,“ pripomína Habera a dodáva: „Samozrejmosťou večera budú najväčšie hity v komornejšej podobe, v ktorej ich publikum až tak nepozná a možno zaznejú aj skladby, ktoré bežne nehrávame. Neviem, ako blízko sa k vám, alebo vy k nám na našom akustickom turné dostaneme, ale asi veľmi blízko.“
Skupinu Team založili Dušan Antalík a Ivan Válek v roku 1980 v Martine, prvú známu zostavu v tom období dopĺňali Milan Dočekal a Ivan Marček. V roku 1988 prichádza do kapely Paľo Habera a skupine vychádza debutový album Team I, z ktorej sa predalo 250.000 LP platní.
„Po prvých hitoch Reklama na ticho, Malá nočná búrka a Nároční sa nám začal plniť náš sen. A ten sen pokračuje aj na konci roka 2025 na 14 slovenských miestach, kde si ho spoločne s kapelou môžete užiť aj vy. Náš Team sa už nevie dočkať,“ hovorí gitarista kapely Dušan Antalík.
Habera & Team absolvovali unplugged turné u našich susedov pred vyše desiatkou rokov a na Slovensko prišiel ten správny čas po prvýkrát práve teraz. Od 12. novembra sa začína mesiac nabitý koncertami jednej z najobľúbenejších skupín u nás doma, ktoré sľubujú nielen osvedčené hity v akustickej podobe, ale aj kopec dobrej zábavy.
Habera & Team Unplugged Tour 2025 sa začne 12. novembra v Trnave, ďalšími mestami budú Martin (13. 11.), Piešťany (17. 11.), Žilina (18. 11.), Banská Bystrica (19. 11.), Prešov (20. 11.), Košice (26. 11.), Jasná (28. 11.), Trenčín (3. 12.), Tatranská Lomnica (4. 12.), Topoľčany (5. 12.), Bratislava (9. 12.), Nitra (10. 12.) a Liptovský Mikuláš (11. 12.).
„Samotná minutáž koncertov nie je striktne daná a bude sa pohybovať okolo dvoch hodín, všetko závisí od toho, ako veľmi sa počas koncertu rozkecáme,“ pripomína Habera a dodáva: „Samozrejmosťou večera budú najväčšie hity v komornejšej podobe, v ktorej ich publikum až tak nepozná a možno zaznejú aj skladby, ktoré bežne nehrávame. Neviem, ako blízko sa k vám, alebo vy k nám na našom akustickom turné dostaneme, ale asi veľmi blízko.“
Skupinu Team založili Dušan Antalík a Ivan Válek v roku 1980 v Martine, prvú známu zostavu v tom období dopĺňali Milan Dočekal a Ivan Marček. V roku 1988 prichádza do kapely Paľo Habera a skupine vychádza debutový album Team I, z ktorej sa predalo 250.000 LP platní.
„Po prvých hitoch Reklama na ticho, Malá nočná búrka a Nároční sa nám začal plniť náš sen. A ten sen pokračuje aj na konci roka 2025 na 14 slovenských miestach, kde si ho spoločne s kapelou môžete užiť aj vy. Náš Team sa už nevie dočkať,“ hovorí gitarista kapely Dušan Antalík.