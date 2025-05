Pavol Hammel predstaví nový album Kam a za čím na koncertnom turné

Bratislava 31. mája (TASR) - Skupina Prúdy a jej zakladateľ a protagonista Pavol Hammel účinkuje na slovenskej hudobnej scéne už 60 rokov. Jeho spevácku dráhu dokumentuje 26 štúdiových albumov, ten najnovší s názvom Kam a za čím vydal v novembri minulého roka. Mal priaznivú odozvu medzi slovenskými fanúšikmi aj hudobnými odborníkmi, keďže sa dostal do finálovej trojčlennej nominácie na cenu Anděl českej hudobnej akadémie v kategórii najlepší slovenský album za rok 2024.



Album ponúkol 11 skladieb, pri jeho realizácii sa zišli viaceré osobnosti, s ktorými Hammel spolupracuje už desiatky rokov, medzi nimi Kamil Peteraj, Boris Filan, Marián Zima, Juraj Burian či Peter Preložník. Bratislavským fanúšikom ho predstavil na koncerte v Štúdiu L+S. Hammel a jeho muzikanti ho predstavia aj na koncertnom turné.



Kam a za čím Tour sa začne 14. októbra v Žiline, ďalšími mestami budú Ružomberok (15. 10.), Poprad (16. 10.), Praha (22. 10.), Lučenec (26. 11.), Trnava (27. 11.) a Bratislava (17. 12.).



Skupinu Prúdy založil Hammel v roku 1963, ich prvý názov bol Jets. Prvú vlastnú skladbu Spievam si pieseň zložil už v roku 1965.



„Už ako 15- či 16-ročný som mal nejaké pesničky. Na tomto albume som sa veľmi spätne neobzeral, žeby som žil len zo starých skladieb. Sú tu novinky, možno aj štýlovo trošku inde, ale stále som to ja, to je na tom dôležité, že každý, keď to počuje, vie, že som to ja,“ povedal spevák pre TASR.