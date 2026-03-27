Pavol Hammel predstavuje klip k legendárnej piesni Hráč
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Niektoré piesne nestarnú - Pavol Hammel to dokazuje novým videoklipom k skladbe Hráč z roku 1975, ktorá sa po desaťročiach vracia v prekvapivo aktuálnej podobe. To, čo kedysi znelo ako generačná výpoveď, dnes pôsobí ako osobná spoveď s nadhľadom a so silou skúsenosti. V novej, bluesovo ladenej podobe je zároveň silnou súčasťou aktuálneho albumu Kam a za čím. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Pieseň Hráč aj po 50 rokoch presvedčivo obstojí - nielen ako skladba, ale aj ako výpoveď. Text Kamila Peteraja a jeho interpretácia dnes získavajú nový význam a odstup času im dodáva ďalšiu vrstvu. „Zahral som si krásne dvojhry - nedohral som žiaden set - nedával som srdce do hry - nekráčal som nikdy späť - bol som ako hráč,“ spieva Hammel s nadhľadom, ktorý prináša len životná skúsenosť a čas.
Nový videoklip, ktorý vznikol v Prahe pod vedením režisérky Leny Heldi, atmosféru skladby ešte znásobuje. Intímny, vizuálne pôsobivý a presne vystihujúci emóciu skladby. „Hráč najlepšie vystihuje moju súčasnosť - nostalgiu spojenú s nadhľadom životného poznania,“ hovorí Hammel.
Aprílové koncertné turné bude veľkým finále albumu. Po úspešnej sérii vystúpení po celom Slovensku a dvoch vypredaných večeroch v Bratislave predstavuje poslednú príležitosť zažiť jedinečnú atmosféru skladieb z tohto úspešného albumu naživo. Na pódiu ho bude sprevádzať výnimočná zostava Band in Blue - 11 špičkových hudobníkov vrátane gitaristov Juraja Buriana, Reného Lacka, Pištu Lengyela, Stana Počajiho a Peciho Uherčíka. Dopĺňajú ich klávesista Peter Preložník, basgitarista Anton Jaro, bubeník Igor Skovay, saxofonista Peter Štrauch, speváčka Andrea Zimányiová a špeciálna hostka, bubeníčka Karolína Uherčíková.
Sériu aprílových koncertov turné Kam a za čím začínajú 15. apríla v Rožňave, pokračujú v Košiciach (16. 4.), Prešove (17. 4.), Leviciach (21. 4.), Trenčíne (22. 4.), Banskej Bystrici (23. 4.) a v Prievidzi (24. 4.).
