Pavol Hammel predstavuje novú skladbu Klobúkom dole

Bratislava 25. septembra (TASR) - Spevák Pavol Hammel v novej skladbe Klobúkom dole skladá poctu zrelým ženám. Text k novinke napísal Boris Filan, ktorý dokonale vystihol dievčatá bez veku. Pieseň Klobúkom dole nájdu fanúšikovia na novom Hammelovom albume Srdce bez anjela, ktorý vydáva 9. októbra. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.







„Píšem hudbu väčšinou na hotový text alebo báseň. Len vtedy viem dosiahnuť, aby pesnička bola zmysluplná a mala nejakú výpovednú hodnotu. Začalo sa to nápadom o dievčatách bez veku. To ma teší, keď to vyznieva ako poklona ženám, lebo sme to tak chceli. Zrelé ženy máme doma a ešte aj šikovné. Našťastie, lebo nezrelé a nešikovné ženy je zlá kombinácia,“ uviedol pre médiá spevák.



S textárom Borisom Filanom spolupracuje Pavol Hammel už roky a obaja sú zárukou tej najlepšej hudobno-textovej symbiózy. Filanovi sa tentoraz podarila trilógia, na novom albume je optimistická pieseň Víno, spev a ženy, song o ženách Klobúkom dole a skladba Čo ma potom, čo bude po tom.



„Boris stále píše, ale knihy, texty už fakt veľmi málo. Ale keď napíše, tak to stojí za to. Niekedy okolo Vianoc sme sa bavili o novom projekte, pretože môj predchádzajúci štúdiový album Z pekla šťastie som urobil v roku 2015. Zbieral som texty, komponoval hudbu a nahrával v rôznych štúdiách a s rôznymi hudobníkmi, trvalo to celé pol roka,“ dodáva Hammel.



Lyric klip k novej skladbe vytvoril Matej Oravec, ktorý použili grafiku od výtvarníka Karola Felixa, špeciálne vyrobenú a inšpirovanú touto piesňou. Novinku nahrali špičkoví muzikanti.



„Chcel som vytvoriť niečo v retro štýle, tak som zvolil podľa toho aj klasické dixielandové nástrojové obsadenie. Bicie nahral Igor Sabo, klavír a basu Peter Preložník, Juraj Burian hrá na bendžo, Marek Berky na klarinet a Michal Motýľ na trombón. Čiže originálne živé nástroje bez syntezátorov. Najväčšia 'vychytávka' v skladbe je stepovanie Sisi Michalidesovej,“ doplnil spevák.