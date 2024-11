Pavol Hammel vydáva dvadsiaty šiesty album Kam a za čím

Bratislava 26. novembra (TASR) - Počas celého roka 2024 si Pavol Hammel so skupinou Prúdy pripomínal 60 rokov od začiatku pôsobenia na hudobnej scéne. To však ani náhodou neznamená, že by táto žijúca legenda, spevák a hudobník zostával iba pri spomínaní. Práve naopak, v priebehu niekoľkých mesiacov sa v rôznych štúdiách stretával s prvotriednymi hudobníkmi a nahrával piesne na svoj ďalší, v poradí už dvadsiaty šiesty sólový album s názvom Kam a za čím. TASR informoval PR manažér Samuel Ivančák.



Po predchádzajúcej nahrávke Srdce bez anjela z roku 2020 sa tentoraz Hammel rozhodol pre rockovejší zvuk. Priviedla ho k tomu návšteva kolísky a rodiska bluesovej hudby New Orleans. "Hoci na inšpiráciu veľmi neverím a nikdy som sa ňou neriadil, musím priznať, že práve tam mi napadlo skúsiť sa vydať týmto hudobným smerom," hovorí na margo návštevy známeho mesta Hammel.



Už prvá skladba, duet s Andreou Zimányiovou Keď to nie je dôležité, naznačila, kam sa bude album uberať. V podobnom (a nielen) bluesovom duchu je ladených všetkých jedenásť piesní. Klasické a rokmi overené hammelovské pesničkárstvo sa na novinke odelo do razantnej rockovej spovede, na ktorej sa spolupodieľala takmer dvadsiatka rôznych hudobníkov.



Popri celkom nových piesňach Kamarátka noc, Salto mortale, Neste ma alebo Chcel som ti povedať Hammel oprášil aj dve piesne zo svojho staršieho katalógu. Okrem nanovo zaranžovanej piesne Na svätého Jána po päťdesiatich rokoch znovu ožila aj titulná pieseň, dnes už kultového albumu Hráč, ktorý v čase svojho vydania vyniesol Hammela na vrchol vtedajšej popularity. Okrem toho, že Hráč viac ako silne obstojí aj po piatich dekádach od svojho vydania, text a interpretácia skladby dostali celkom iný rozmer.



"Tento album je úplne niečo iné, o čo mi napokon aj išlo, a myslím, že sa to aj podarilo. To však záleží od toho, ako to prijmú ľudia," dodáva spevák.