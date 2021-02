Pavol Smolka: Muzikanti si hľadali zamestnanie alebo brigádu

Bratislava 2. februára (TASR) – Na následky pandémie nového koronavírusu dopláca aj kultúrna obec, vrátane hudobnej scény a jej interpretov, ako aj technického a organizačného personálu. Jedným z hudobníkov, ktorí sa snažia získať aspoň minimum pre svoju komunitu, je Pavol Smolka, basový gitarista a kapelník sprievodnej skupiny Zuzany Smatanovej a jej manažér, zároveň aj predseda Hudobnej Únie Slovenska.



-Aký je momentálne zdroj vašich príjmov, aby ste uživili rodiny?-





U mňa je to jednoduché, časť sú úspory, časť sú prostriedky získané predajom obchodného podielu spred dvoch rokov. Boli určené na stavbu štúdií, ale časť z nich sme už museli 'prejesť'. Aktuálne už prichádza téma pôžičky od najbližších rodinných príslušníkov, už to sám nezvládnem udržať, lebo na rozdiel od väčšiny krajín Európskej únie, sme jedna z mála krajín, kde štátna moc zakázala pre vyššie dobro celku pracovať, ale nedokázala tento stav, napriek možnostiam EÚ, kompenzovať. A to som si vedomý a vďačný, že ja som na tom ešte fantasticky, síce sme museli utiahnuť opasok, ale zatiaľ nemám žiadnu neuhradenú pohľadávku, ani voči štátu, ani voči partnerom, na rozdiel od veľkej väčšiny kolegov.



-Ako zvládate súčasnú situáciu, zatvorení v klietke, ktorá už pomaly trvá rok? Čo robíte, sedíte doma a čakáte na lepšie časy?-



Situácia je mentálne aj materiálne náročná, ja sa snažím nevzdávať a zostať stále silný, celý rok som sa naplno venoval deťom, športu, prírode, aktivitám spojeným s Hudobnou Úniou Slovenska, v prospech našej komunity a snažil som sa, ako mi sily, energia a prostriedky dovoľovali, čo najviac urobiť pri budovaní priestoru, spojenia nahrávacích štúdií, a koncertno - eventového priestoru vo Vajnoroch. Začal som v decembri 2019, ak Boh dá, v marci 2021 začneme naplno nahrávať. Aktuálne som dopísal jeden väčší projekt pre online priestor a pustil som sa do písania knihy, teda práce som mal nad hlavu, akurát mi za ňu nikto neplatil. A veľmi veľa som cvičil a hral na basu, i keď, poväčšine sám. Snažím sa chystať koncerty na leto 2021, aj keď nádejne to zatiaľ nevyzerá. A úprimne, absolútne si užívam, že nikam necestujem, a že prvý raz v mojom dospelom živote som cez víkendy doma, to je neskutočne dobrý pocit. Spätne si uvedomujem, že som nášmu povolaniu dal naozaj možno až priveľa na úkor seba, rodiny, priateľov.



-Kedy ste mali posledný koncert?-



Posledný koncert bol začiatkom decembra 2020, jedna online firemná akcia. V podstate to bolo jedno zo šiestich hraní, ktoré sme v roku 2020 mali, čo bolo možno desať percent štandardnej sezóny.



-Aký bol váš koncertný rok 2020?-



Koncertný rok nebol. Zahrali sme pred koronou dva plesy, spravidla v januári začíname až na konci mesiaca, od marca do konca roka 2020 to boli ďalšie štyri hrania, plus jedna televízna relácia, kde sme hrali naživo. Teda v rámci objemu práce totálna katastrofa.



-Zuzana sa venuje kresleniu, poviete niečo viac?-



Zuzka vždy výborne kreslila aj maľovala, ale teraz na to naozaj mala dostatok priestoru, dokonca ilustruje knižku pre deti. Jemne sa obávam, že to robí tak výborne, že sa jej ani nebude chcieť vracať na pódiá (úsmev). Ale myslím, že aj ju veľmi svrbia dlane aj hlasivky.



-Venujete sa v týchto časoch aj hudbe, napríklad skladaniu nových piesní?-



Zuzka určite. Ja mám rozpracovaných aktuálne asi 15 hudobných nápadov, ktoré zatiaľ neprepadli sitom sebareflexie ako ostatné.



-Čo robí kapela a jej členovia, keď už tak dlho nekoncertuje?-



Každý niečo iné, poniektorí sa zamestnali, poniektorí brigádujú v rôznych zamestnaniach, poniektorí kreslia a maľujú, poniektorí dobiehajú zameškané veci a poniektorí budujú aktivity, ktoré preverí budúcnosť. Ale, všetci doma hrajú a čakajú, keď raz budú môcť hrať opäť pre publikum.



-Niekoľko interpretov optimisticky avizuje koncerty od marca. Veríte v tento termín?-



Určite je to nereálne. Optimistický odhad je, že by sme v lete začali skúšať robiť akcie v podmienkach, aké budú možné, detto v zimnej sezóne smerom ku konferenciám, plesom, firemným akciám a ak, opäť optimisticky, budeme bližšie k normálu, tak najskôr v lete 2022.