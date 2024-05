Pesnička Domov. vyzýva k zodpovednosti za volantom

Bratislava 12. mája (TASR) - Singel Domov. je výsledkom spolupráce rapera a speváka Dennyho Veselého s hudobným skladateľom Martinom Kráľom. Autor textu v ňom vyrozprával skutočný príbeh zo svojho života. Pieseň vyzýva k zodpovednosti za volantom a podľa tvorcov je mementom pre všetkých.



"Pesnička Domov. je skutočný príbeh, ktorý som zažil. Jedného dňa sa stretli traja v podstate neznámi ľudia, poznali sme sa viac-menej z videnia. Naše životy sa preplietli, keď sme spoločne sadli do auta a došlo k autonehode," spomína Veselý na tragickú udalosť, v ktorej jeden človek podľahol zraneniam, druhý dostal trest a tretí o nej vypovedá. "Mimochodom zachránil ma bezpečnostný pás. Nielen môj...," priznáva Denny, ktorý vo všetkých svojich doterajších projektoch čerpá témy zo svojho života, aj v novom singli sa musel z tragického príbehu "vypísať".



"Pre mňa osobne to bola veľmi formujúca skúsenosť, z ktorej čerpám doteraz. Človek si až pri takýchto udalostiach uvedomí, aký krehký život je a tiež, že každý jeden deň je malý zázrak. Ak sa správne pozeráme," dodáva raper a spevák. Pre nový singel sa rozhodol spontánne osloviť na spoluprácu hudobného skladateľa Martina Kráľa, piano malo dodať pesničke správnu atmosféru.







Kráľ priznáva, že rovnako dobre vie, čo dokáže spôsobiť alkohol za volantom. "Keď som bol mladý chlapec, brigádoval som s kamarátom v jednom bare. Jedného dňa nasadol pod vplyvom alkoholu do auta s ďalšími dvomi chlapcami. Zábavná jazda však nabrala iný smer a skončila tragicky. V aute vyhasli tri mladé ľudské životy," spomína skladateľ. Pri komponovaní hudby myslel na svojho kamaráta a jeho koniec, ktorý bol pre neho traumatizujúci. "Predstavoval som si ako asi sadal do auta, ako pri tom nerozmýšľal, dupol na plyn a vydal sa na cestu. Myslím si, že je to veľmi aktuálna téma a že táto pesnička vychádza v tom najlepšom čase, ako memento a upozornenie pre tých, ktorí podobný príbeh nezažili," poznamenal Martin k pesničke, ktorá má upozorniť na problém alkoholu, jeho nadmerné požívanie a množstvá dopravných nehôd.



Autor textu pripomína, že denne sú na cestách tisíce ľudí, ktorí smerujú domov. "A je našou spoločnou spoločenskou zodpovednosťou, aby sme sa tam aj všetci dostali. Každá nepozornosť, mobil alebo alkohol za volantom, môže spôsobiť, že sa niekomu zo sekundy na sekundu kompletne zmení život. Preto buďme obozretní na cestách domov," uzatvára Veselý, ktorý vlani vydal debutový album Rok nula.