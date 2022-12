Pesničky pre Jonatána od Jany Kirschner dostali obrazovú podobu

Bratislava 9. decembra (TASR) - V júni tohto roku vydala Jana Kirschner špeciálny album Pesničky pre Jonatána. V jej diskografii ide o jedinečný počin, ktorý svojím obsahom potešil mnohých rodičov a ich ratolesti. Všetky piesne z albumu dostali v týchto dňoch animovanú videopodobu i svoj vlastný limitovaný "merchandise". TASR o tom informoval PR manažér Marek Kučera.



Projekt Pesničky pre Jonatána má podtitul Slovenské ľudové pesničky, tak ako si ich pamätá, pozná a spieva Jana Kirschner. Všetky aranžmány vznikli s cieľom vytvoriť akustiku jednej miestnosti a koncertnú atmosféru priamo u poslucháča doma.



"Jonatán je naozajstný malý chlapec, ktorý žije s rodičmi vo veľkom dome na kopci. Má dva roky, veľa rozpráva, nerád spí, jazdí na malom bicykli a svet okolo sa mu zdá neuveriteľne zaujímavý. Jonatán je synom mojej kamarátky Lindy, ktorá sa mi raz zdôverila, že už skutočne nevie, kde hľadať pesničky na to, aby Jonatán zaspal. Vtedy som z jej slov zacítila takú tú frustráciu matky a rodiča, ktorý naozaj potrebuje pomôcť, a povedala som jej - ja ti niečo nahrám," prezradila Kirschner.



Prvou skladbou, ktorú speváčka nahrala a poslala svojej blízkej kamarátke, bola pieseň Kukulienka, kde si bola. O týždeň nato jej poslala ďalšiu pieseň, tentoraz Prší, prší, len sa leje. Obe skladby mali u malého Jonatána a jeho rodičov veľký úspech.







"Obidve piesne som nahrala spontánne a rýchlo na telefón. Nepozerala som sa na to, ako ich kto spieval predo mnou alebo ako by sa mali spievať. Zobrala som do rúk gitaru a vymyslela úplne jednoduchý aranžmán, v ktorom som Linde piesne následne poslala. Po Jonatánovej radosti ma nielen jeho rodičia začali presviedčať, aby som nahrala celý album. Keďže mám ľudové pesničky veľmi rada a svojim deťom doma často spievam, súhlasila som a pustila sa do práce. Zavolali sme našich priateľov hudobníkov, ktorí takmer všetci sú rodičia, a vymysleli sme koncept, ktorý by mal dieťaťu okrem samotných skladieb priniesť trošku aj koncertný zážitok," priblížila vznik nahrávky Kirschner.