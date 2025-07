Pestrá sezóna s viacerými novinkami

Tri premiéry a 184 predstavení

Prvenstvo patrí megahitu Mimi a Líza

Noví herci do ďalšej sezóny

Spišská Nová Ves 23. júla (OTS) - Tri premiéry, 184 predstavení, viac ako 30-tisíc návštevníkov, herecké ocenenia, literárna kaviareň, traja noví herci aj letný detský tábor – uplynulá sezóna v Spišskom divadle bola aktívna a pestrá. V poradí 34. divadelnú sezónu 2024/2025 hodnotí divadlo v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja ako úspešnú.Spišské divadlo navštívilo 30-tisíc divákov, z toho tituly pre dospelého diváka videlo takmer 13-tisíc a inscenácie pre deti viac ako 17-tisíc divákov. Tržby z hlavnej činnosti dosiahli takmer 200-tisíc eur.konštatujea dodáva:Počas desiatich mesiacov uviedlo tri premiéry: inscenáciu My a tí druhí, rozprávku s pesničkami Mimi a Líza a silný príbeh o ťažkých časoch – kabaret Metropolka.hodnotíV uplynulej sezóne malo divadlo v repertoári 19 inscenácií. Herci Spišského divadla odohrali spolu 184 predstavení, z toho 76 hier pre deti a mládež. Okrem domovskej scény v Spišskej Novej Vsi divadlo vycestovalo na tri zájazdy. S Rozprávkami z krivého zrkadla hosťovalo v Báčskom Petrovci v Srbsku, rozprávku Perníková chalúpka odohralo v Rožňave a v máji sa do Rožňavy vrátilo s kabaretom Edith. Počas Župných dní sa na viacerých mestách prezentovalo s pouličným divadlom. Produkciu Panoptikom videlo ďalších takmer 2 000 návštevníkov.Suverénne najhranejším predstavením uplynulej sezóny boli už tradične rozprávky, keďže Spišské divadlo sa dlhodobo zameriava na hry pre deti a mládež. Prvenstvo patrí rozprávke Mimi a Líza. Knižný a televízny megahit Spišské divadlo uviedlo na divadelné dosky ako prvé na Slovensku. Veselú rozprávku s pesničkami súbor odohral 18-krát a videlo ju takmer 4 600 návštevníkov. V tesnom závese je Perníková chalúpka s 19-timi predstaveniami, na ktorú prišlo takmer 4 500 detí a dospelých.Spomedzi titulov pre dospelých divákov mal najviac (26) predstavení úspešný kabaret Edith. Nakoľko ho divadlo ponúka v podzemnom štúdiu SD, kde je limitovaný počet návštevníkov, najviac divákov – takmer dvetisíc – mala v uplynulej sezóne iná inscenácia – Šeptuchy. Hlavné postavy priateliek v nej stvárňujú Petra Dzuriková a Kristína Kotarbová, ktorá za postavu Doroty získala Výročnú Cenu Literárneho fondu za rok 2024. Do trojice najúspešnejších inscenácií patria aj dve komédie: Všetko o ženách s 1 600 divákmi a Zdrhni pred svojou ženou, ktorú videlo 1 500 návštevníkov.V uplynulej sezóne prinieslo divadlo aj literárno-hudobné večery v podzemí, v ktorých moderátor Milo Kráľ privítal viaceré osobnosti slovenskej divadelnej a literárnej scény. Nový formát si našiel svojich priaznivcov, takže divadlo bude v sérii pokračovať aj budúcu sezónu. V nadchádzajúcej sezóne však už diváci neuvidia inscenácie Meno, Klub hypochondrov, Guľový blesk, Štúr, Sneh nad Limbou a Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie, ktoré divadlo vyradilo z repertoáru. Poslednou novinkou bol letný detský tábor Hrdinovia na doskách, ktorý divadlo organizovalo prvý raz. Deti sa v ňom zoznámili so všetkými profesiami, ktoré s divadlom súvisia a naskúšali aj vlastné predstavenie. Aj s ohľadom na mimoriadne pozitívne reakcie plánuje divadlo zorganizovať letný tábor opäť o rok.V poradí 34. sezóna v Spišskom divadle priniesla tiež personálne zmeny. Na pozíciu dramaturgičky nastúpila Sofia Skokanová. V júni prišli do divadla traja absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici, Andrea Šoltésová, Simona Kaščáková a Adrián Urda. Diváci sa s nimi budú môcť zoznámiť v novej sezóne.