Peter Aristone predstavuje videoklip ku skladbe Far

Peter Aristone

Peter Aristone začal svoju hudobnú kariéru v kapele Popcorn Drama. Po osamostatnení vydal v marci 2014 svoj prvý sólový album 19 Days in Tetbury, na ktorom sa objavili aj James Dean Bradfield z kapely Manic Street Preachers) aj Mel C zo slávnych Spice Girls. Speváčka mu tento album v Prahe aj pokrstila. Druhou a doteraz poslednou vydanou nahrávkou je päť piesňové EP s názvom Gold, ktoré vyšlo v roku 2016. V rovnakom roku pripravil aj titulnú skladbu Daj zo seba von k dokumentárnemu filmu o slovenskom futbale Finále. Na albume The Hit, ktoré vyjde v máji na labeli BrainZone pracuje Peter Aristone už od roku 2018. Prvý singel z tohto albumu, skladbu Missingthe Moments, predstavil pred rokom.

Bratislava 2. apríla (TASR) – Peter Aristone, slovenský spevák a skladateľ žijúci v Prahe, pripravuje na máj vydanie nového albumu The Hit. Z tohto albumu je aj skladba Far, ktorú spolu s videoklipom v týchto dňoch uvádza do éteru. Far je Petrova osobná spoveď o tom, ako vníma dnešný vyhranený svet a túži po nájdení zlatej strednej cesty. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.hovorí Peter a dodáva:Vo videoklipe sú protiklady znázornené nielen čiernou a bielou, ale je v ňom aj niekoľko ďalších symbolov. Mníšky predstavujú náboženstvo, ktoré je tiež niekedy o extrémizme. Dievčatko na trojkolke vyjadruje nevinnosť, bozkávajúci sa pár lásku, city a emócie. Muži v oblekoch znázorňujú byrokraciu. Rúška, tak aktuálne pre dnešnú dobu, vyjadrujú uzavretosť a odstup. Miesto v klipe má aj postava bezdomovca, ktorý drží ceduľu s nápisom „got no place to hide“ (nemám miesto, kde sa schovať).vysvetľuje Peter.Zároveň si spevák myslí, že bolo len otázkou času, keď príde niečo podobné aktuálnemu novému koronavírusu. Dúfa, že ľudia teraz spomalia, zamyslia sa nad sebou, začnú si viac vážiť to, čo vo svojom živote majú a to, čo ešte nedávno vnímali ako samozrejmosť.