Peter Bič Project prichádza s deluxe edíciou úspešného albumu
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Skupina Peter Bič Project prichádza s deluxe edíciou svojho úspešného albumu Stále ťa má niekto rád. Rozšírená verzia prináša tri úplne nové skladby - Orgován, Tetovačka a Vianoce. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.
„Teším sa, že nám vychádza aj rozšírená verzia nášho albumu, pretože krátko po vydaní dosiahol album certifikát zlatý album. Aj takto by sme chceli poďakovať našim fanúšikom a priniesli sme im tri, teda štyri ďalšie skladby,“ hovorí Peter Bič.
„Pieseň Vianoce sme nahrali aj vo verzii spoločne s orchestrom Slovenského rozhlasu, dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu. Dirigoval Adrian Kokoš, a tak máme Vianoce dvakrát,“ dopĺňa Viktória Vargová.
„Rádio Slovensko každoročne prináša do éteru premiéru novej vianočnej skladby, ktorú známy interpret nahráva s naším symfonickým orchestrom. Tento rok sa tešíme, že to bude skladba od Peter Bič Project, pretože ich poetika a hudobná atmosféra sa dokonale hodia k sviatočnému obdobiu,“ uvádza Roman Bomboš, intendant Rádia Slovensko.
Deluxe edícia nadväzuje nielen na úspech albumu, ale aj na koncerty Stále ťa má niekto rád. Keďže najbližší koncert v Košiciach 2. decembra je už vypredaný, skupina Peter Bič Project pridáva na rok 2026 desať ďalších miest. Sú nimi Levice (16. 3.), Prešov (20. 3.), Považská Bystrica (25. 3.), Trenčín (26. 3.), Martin (27. 3.), Michalovce (10. 4.), Zvolen (15. 4.), Spišská Nová Ves (17. 4.), Ružomberok (24. 4.) a Humenné (10. 5.).
