Peter Cmorik uvedie videoklip Dnes to príde, zažije v ňom aj haváriu

Bratislava 1. februára (TASR) – Populárny spevák Peter Cmorik predstavuje nový videoklip k piesni Dnes to príde. Videonovinka plná adrenalínu a rýchlej jazdy na motokáre zachytáva i desivú nehodu speváka. Obľúbený interpret netají, že pár kolízií už má za sebou aj v reálnom živote. Hoci sa pri nich nikdy nikomu nič nestalo, zvuk nárazu a emócie s ním bezprostredne spojené mu navždy ostanú znieť v ušiach. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Nakrúcanie klipu vyšlo podľa speváka na jednotku. „Bol to skvelý deň, počasie nám vyšlo dokonale a vyšantili sme sa ako malí chalani. Laco Rychtárik točil naše jazdy a prestrihával hrajúcu kapelu v záberoch, aké vie urobiť len on sám,“ uviedol pre médiá päťnásobný slovenský zlatý slávik.



Hudobník netají, že s výsledkom je nanajvýš spokojný a neveril, že hranie na slávnostnom otvorení vonkajšej motokárovej dráhy GoCat v Orechovej Potôni, z ktorého skrsol nápad natočiť tento klip, dopadne tak dobre.



Samotné pozadie vzniku piesne predstavuje o poznanie menší adrenalín. Skladba totiž vznikla v domácom štúdiu Petra Cmorika, kde vôbec po prvý raz nahrávali živé bicie s bubeníkom kapely Maťom Tomešom. „Text sa mi podarilo napísať relatívne rýchlo a stal sa z neho kvázi motivačný song. Ten sa úplne hodí pre tých, ktorí na niečom fakt pracujú a denne sa snažia zo všetkých síl dosiahnuť svoj cieľ a uspieť,“ prezradil dvojnásobný otec Cmorik.



V závere minulého roka vydal spevák s kapelou prvú vianočnú pieseň Vianočný punč, v úvode roka predstavuje skladbu Dnes to príde. V dobre našliapnutom tempe pokračuje a fanúšikovia kapely sa môžu tešiť na množstvo noviniek. „Rok 2020 bude pre nás určite prelomový. A to minimálne tým, že sa plnou parou púšťame vpred do tvorby a realizácie nových singlov. Posledné dva roky sa v našej zostave niesli v znamení baby boomu, pre čo išla tvorivá práca mierne bokom. Venovali sme sa výlučne koncertom a našim rodinám,“ povedal spevák, pre ktorého bude rok 2020 životným míľnikom aj preto, lebo v marci oslávi rovnú štyridsiatku.