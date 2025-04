Dubecký: Týždeň slovenského filmu prináša aj dôležitú reflexiu tvorby

Bratislava 22. apríla (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa v utorok začína Týždeň slovenského filmu. Bilančná prehliadka nadväzujúca na národnú filmovú cenu Slnko v sieti za rok 2024 premietne ocenené i nominované snímky. V programe figurujú víťazné Vlny s deviatimi cenami, Ema a smrtihlav s piatimi oceneniami, najlepší dokumentárny film Prezidentka i víťazný animovaný film Keď život chutí, ktorý získal Slnko v sieti aj v kategórii Najlepšia filmová hudba.



Generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký pre TASR potvrdil, že súčasťou Týždňa slovenského filmu je aj podľa jeho slov dôležitá reflexia tvorby. „Budeme sa venovať hranému, dokumentárnemu a animovanému slovenskému filmu z pohľadu filmových vedcov a kritikov,“ dodal k diskusiám o minuloročnej filmovej produkcii pod názvom Apropo Slovenský film!. Autorkou koncepcie a moderátorkou diskusií je profesorka Jelena Paštéková. Utorková diskusia so začiatkom o 14.00 h zavedie divákov do zákutí vlaňajšej animovanej tvorby. „Žofia Bosáková nám odkryje kontexty súčasného animovaného filmu a Jakub Spevák bude hovoriť o svojom festivalovom výbere ANČA,“ približujú organizátori podujatie, ktorého špeciálnym hosťom je animátor Martin Smatana.



Vďaka obnovenej kategórii Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film na národných filmových cenách uvedie Týždeň slovenského filmu aj špeciálne pásmo Kraťasy roka 2024. Premietne víťazný film Spoveď (réžia Rebeka Bizubová), divákov čakajú aj projekcie nominovaných krátkych filmov z tejto kategórie a takisto z kategórie Najlepší animovaný film.



Súčasťou prehliadky, ktorá potrvá do nedele (27. 4.), budú aj filmy režiséra a scenáristu Miloslava Luthera, tohtoročného laureáta ocenenia Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre. Jeho tvorbu si organizátori uctia projekciou troch filmov - Chodník cez Dunaj, Posledný cocktail a Útek do Budína (režisérsky zostrih). Pred premietaním filmu Posledný cocktail, adaptácie divadelnej hry Sławomira Mrozka, sa v piatok 25. apríla uskutoční aj „Laudácio pre Miloslava Luthera“, ktoré prednesie Peter Michalovič.