Peter Juhás predstavuje novinku Celý sa ti odovzdám

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovenský pesničkár Peter Juhás dokazuje svoju hudobnú všestrannosť. Novinkou Celý sa ti odovzdám sa odklonil od zabehnutého folkového zvuku. Pieseň, ktorú napísal pre svoju nežnejšiu polovičku, muzikant priaznivcom naservíroval prostredníctvom videoklipu. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Talentovaný slovenský pesničkár Peter Juhás zverejnil novú skladbu, pri ktorej opäť stavil na overenú producentskú dvojicu Toma Lobba a Martina Zaujeca. „Pieseň vznikla vďaka nápadu mojich producentov spraviť niečo iné. Keďže sa snažím byť v hudbe flexibilný, rozhodli sme sa ísť trošku tvrdším smerom. Stále som to však ja a jadro je folkové,“ vysvetľuje jemné odklonenie od zabehnutého folku.



Novinka sa nahrávala v Beyond Music Štúdiu v Nitre a samotný proces trval približne pol roka. Hudobné autorstvo si na konto pripísali všetci traja zainteresovaní hudobníci, text má na svedomí samotný Juhás.



Význam piesne je o láske a pre Juhása má osobný význam. „Samotná pieseň hovorí o človeku, ktorý napriek svojim, možno nie až takým presvedčivým kvalitám bojuje o srdce svojej milej. Napriek veľkému záujmu od všelijakých borcov si je však ten človek istý, že to pravé orechové môže ponúknuť práve on. Túto pieseň som napísal pre svoju manželku, ktorá si zo všetkých tých možností vybrala práve mňa,“ hovorí spevák.



Novinku do sveta pustil prostredníctvom videa, ktorého námet sa zrodil v spevákovej hlave. „Som rád, že v tomto smere môžem aplikovať svoje nápady. Je pre mňa dôležité, že sa aj týmto spôsobom môžem vo svojich klipoch odtlačiť,“ hovorí Juhás.



Nakrúcanie videa prebehlo počas jedného dňa v priestoroch baru v Banskej Štiavnici. Produkciu si na starosť zobral Ľubo Lehocký z Lučenca.