Peter Juhás s Lukášom Adamcom predstavili pieseň Tvoj kamarát

Bratislava 17. augusta (TASR) - Spevák Peter Juhás spojil sily s Lukášom Adamcom a spoločne fanúšikom ponúkli pieseň o priateľstve Tvoj kamarát, ktorú predstavili prostredníctvom videoklipu. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Autorom skladby je Peter Juhás, ktorý si k spolupráci prizval kolegu Lukáša Adamca. "Lukáš bol jedným z interpretov, s ktorými som túžil mať spoločný song, lebo si myslím, že toho máme hudobne mnoho spoločného. Po tom, čo som ho mal možnosť spoznať aj osobne, som zistil, že sme si sadli aj po ľudskej stránke. S malou dušičkou som ho oslovil, či by nemal záujem čosi vymyslieť a on na moje prekvapenie súhlasil. Dal som si teda záležať, aby ten song nebol prvoplánový, aby obsiahol obidva naše hudobné svety a aby potešil našich poslucháčov," hovorí Juhás.



Okrem hudby je Peter aj autorom textu, druhú slohu však má na svedomí Lukáš. "Na Peťov text sa mi nadväzovalo pohodlne. V podstate som sa tomu venoval celkom na poslednú chvíľu, ale v štúdiu sme to dokončili k spokojnosti. Ono to bolo zámerom, aby sme pri nahrávaní dosiahli fíling skladby, ktorá by sadla nám obom," vysvetľuje Lukáš.



Novinka vyzdvihuje priateľstvo, s témou piesne korešponduje i videoklip. "Snažil som sa dať dôraz na hodnotu priateľstva. Ja sám by som v živote nič nedokázal, keby som okolo seba nemal ľudí, ktorí mi pomáhali a pomáhajú. Nič nie je krajšie, ako mať v živote niekoho, kto nás podrží a môžeme sa oňho (o ňu) oprieť," dodáva Juhás.







Tvoj kamarát klip: https://www.youtube.com/watch?v=8moZbdxZkZc