Peter Juščák, spisovateľ a publicista, bude mať 70 rokov

Prešov/Bratislava 20. októbra (TASR) - Peter Juščák sa venuje próze, literatúre faktu či rozhlasovej tvorbe. Vo svojich dielach reflektuje nielen súčasnosť, ale mapuje aj osudy ľudí, ktorých na konci druhej svetovej vojny odvliekli do sovietskych gulagov. Zameriava sa aj na tragické udalosti na Balkáne. V piatok 20. októbra bude mať 70 rokov.



Peter Juščák sa narodil 20. októbra 1953 v Prešove. Po skončení Vysokej školy dopravnej v Žiline, pracoval ako stavbyvedúci na viacerých stavbách v Čechách a na Slovensku. V Československom rozhlase v Košiciach začal pôsobiť v roku 1986. Po roku 1990 pracoval v Literárnom týždenníku a v denníkoch Smena a Sme. Od roku 1994 pôsobil v Nemecku a na Slovensku v investičnej spoločnosti.



V roku 2000 navštívil viackrát Kosovo, odkiaľ prispieval do Kultúrneho života. V rokoch 2000 – 2003 pracoval v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu v Košiciach. Členom Rozhlasovej rady bol v rokoch 2004 - 2010. V Ústave pamäti národa (ÚPN) pôsobil v rokoch 2016 - 2017 ako hovorca a šéfredaktor časopisu Pamäť národa.



Knižne debutoval v roku 1986 zbierkou poviedok Komu ujde vlak, za ktorú dostal Cenu Ivana Krasku. O tri roky neskôr vydal román V očiach soľ, po ktorom nasledovala opäť poviedková kniha Milovanie so sochou Miriam (1995). Príbeh novinára a udalostí po roku 1989 spracoval aj s dávkou humoru v próze Som Ťukot (1999).



Ako autor literatúry faktu sa prezentoval publikáciu Odvlečení (2001), v ktorej sa zaoberal osudmi ľudí odvlečených v závere 2. svetovej vojny zo Slovenska do sovietskych gulagov.



Po knihe krátkych próz rôznych žánrov Návod na použitie zvyšnej časti života (2005) sa k téme odvlečených vrátil v románe ...a nezabudni na labute! (2014), vďaka ktorému sa v roku 2015 dostal medzi finalistov súťaže Anasoft litera.



Zážitky z ciest po Kosove tesne po ukončení krvavého vojnového konfliktu na Balkáne opísal v románe Balkan blues (2018). Je aj autorom knižnej eseje o prvom prezidentovi Slovenskej republiky pod názvom Michal Kováč a jeho bremeno (2003).



Okrem ceny Ivana Krasku za debut je Juščák držiteľ Prémie SC P.E.N. za rok 2001 za knihu Odvlečení a hlavnej ceny Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (2014) za dokumentárnu beletriu ...a nezabudni na labute!