Peter Lipa oslávi 80. narodeniny špeciálnym koncertom

Prehľad zverejnených koncertov:

29. 6., 20:00, Veľký evanjelický kostol – Kurucová, Šporcl, Bárta, Lapšanský

1.7., 17:00, Lisztova záhrada - Sinfonietta Bratislava (vstup voľný)

6. 7., 20:00, Nádvorie Starej radnice – Solamente naturali & Barokksolistene: One Music

8.7., 17:00, Záhrada Domu Albrechtovcov – Cello Appossionato (vstup voľný)

15.7., 17:00, Baroková záhrada na Bratislavskom hrade – EnsembleSpectrum (vstup voľný)

16. 7., 20:00, Slovenský rozhlas – Gidon Kremer & Kremerata Baltica

20. 7., 20:00, Námestie pri Eurovea – Spectrum Quartett & Nogaband (vstup voľný)

23.7., 17:00, Prüger-Wallnerova záhrada - S.V.A. Trio: Urban Fusions (vstup voľný)

28.7., 20:00, Slovenský rozhlas – Peter Lipa Symphony

3. 8., 20:00, Slovenská národná galéria – Emily D’Angelo

10. 8., 20:00, Ponton – Simona Šaturová & Marek Kozák: Nocturno

Bratislava 30. mája (OTS) - Ikona slovenského jazzu a rešpektovaný hlas doma i v zahraničí, Peter Lipa, odohrá na festivale Viva Musica! veľkolepý narodeninový koncert s orchestrom. Spolu s ním na jednom pódiu vystúpia aj ďalší hudobní hostia pod taktovkou dirigentky Michaely Rózsa Růžičkovej. Novinkou 19. ročníka festivalu budú open-air koncerty s podtitulom Hudobné záhrady odkazujúce na úplne prvý ročník festivalu. Uskutočnia sa v bratislavských mestských záhradách a parkoch a vstup na ne bude bezplatný.Vyštudoval stavebnú fakultu a žurnalistiku, no láska k hudbe napokon zvíťazila a z Petra Lipu sa rokmi práce, nahrávania a koncertovania stala najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény. Jeho hudba vychádza zo spojenia jazzu a blues a ako prvý spevák začal v tomto žánri uplatňovať krásu a zvukomalebnosť slovenského jazyka. Podarilo sa mu vytvoriť osobitý vokálny prejav s dôrazom na text, ktorého rytmické možnosti zároveň prenáša do hudobného prejavu. Koncert v rámci festivalu Viva Musica! bude nielen oslavou jeho 80. narodenín, ale aj oslavou hudby samotnej. Bude to hudobný príbeh človeka, ktorý hudbe a jej popularizácii zasvätil celý svoj život. „Vďaka festivalu Viva Musica! budem zase stáť na veľkej scéne a za mnou les sláčikových a dychových nástrojov. Takáto príležitosť sa nám, obyčajným smrteľníkom z druhej strany hudobnej zemegule, tak často nenaskytne. A znieť budú všetky moje piesne v nových úpravách. Už teraz mám trému. Nemôžem len počúvať tú krásu, nesmiem pri tom zabudnúť, že musím spievať tak, aby aj všetci muzikanti mali radosť z toho, že sme tam spolu. A to podstatné sú diváci. Sedieť v hľadisku a byť súčasťou toho momentu, keď sa to celé rozozvučí, je zážitok jedinečný. V takýchto chvíľach máme my na scéne šancu povedať vám o živej hudbe o niečo viac, než vie internet a telefón. A my tú šancu využijeme,“ teší sa na koncert Peter Lipa.Koncertu sa zúčastnia aj viacerí hudobní hostia – Svetlana Rymarenko, Simona Hulejová, Samuel Hošek, Peter Lipa ml., Pavol Bereza, Richard Csino, Michal Fedor či Radovan Tariška. Celý čas bude všetkých menovaných sprevádzať Orchester Viva Musica na čele s dirigentkou Michaelou Rózsa Růžičkovou: „Nesmierne sa teším, že budem mať možnosť spolupracovať s takými výnimočnými hudobníkmi a že budem mať tú česť vzdať hold nezameniteľnému Petrovi Lipovi. Chystá sa nezabudnuteľný, elektrizujúci koncert a ja sa už nemôžem dočkať, keď sa všetci spolu zídeme na pódiu. Bude to veľké!“ Koncert Peter Lipa Symphony sa uskutoční 28. júla o 20:00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.Koncerty na netradičných miestach so špeciálnou dramaturgiou boli od založenia festivalu Viva Musica! v roku 2005 vždy jeho silnou doménou. Symbolickým návratom k prvému ročníku, ktorý sa uskutočnil ešte pod názvom Hudobné záhrady Bratislavy, budú open-air koncerty v mestských záhradách a parkoch, na ktorých budú môcť návštevníci zažiť známych umelcov, ale aj mladé talenty a užiť si ich vystúpenia v nádherných priestoroch vždy inej bratislavskej záhrady. Táto myšlienka zároveň nadväzuje na úspešnú koncertnú sériu Hudba v sade (všade), ktorá sa konala v Sade Janka Kráľa.Miriam Minková (Sinfonietta Bratislava) Foto: archív festivalu Viva Musica!V prvý deň prázdnin, 1. júla o 17:00, sa tak v nádherných priestoroch Lisztovej záhrady predstaví komorný orchester Sinfonietta Bratislava pod vedením huslistu Pavla Bogacza ml. s tromi výnimočnými mladými sólistami. Poľsko-slovenská huslistka Miriam Minková je študentkou Pražského konzervatória a na svojom konte má i napriek veľmi mladému veku niekoľko medzinárodných úspechov. Huslista Ferdinand Slezák študuje na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a je držiteľom ocenení z viacerých súťaží. Violončelista Juraj Škoda je študentom Akadémie múzických umení v Prahe a zároveň členom Orchestrálnej akadémie Českej filharmónie, v rámci ktorej má možnosť spolupracovať s významnými svetovými dirigentmi a sólistami. S komorným orchestrom Sinfonietta Bratislava uvedú program zložený z diel Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna či Piotra Iľjiča Čajkovského.Ďalší koncert zo série Hudobné záhrady sa uskutoční 8. júla o 17:00 v Záhrade Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici. Vystúpi na ňom zoskupenie Cello Appassionato, ktoré tvoria violončelisti Katarína Zajacová a Branislav Bielik. Obaja pôsobia v orchestri Opery Slovenského národného divadla, ale okrem orchestrálnej hry sa intenzívne venujú aj komornej hre v rôznych formáciách. Práve spoločné umelecké zanietenie ich inšpirovalo k založeniu violončelového dua, v rámci ktorého sa venujú predovšetkým interpretácii bohatej pôvodnej literatúry pre toto zoskupenie. Dramaturgia ich koncertu prinesie aj zaujímavé prekvapenie v podobe diel dvoch slovenských autorov – Ladislava Kupkoviča a Ilju Zeljenku.V súčasnosti jeden z najvýraznejších a najaktívnejších domácich súborov špecializujúcich sa na komornú hudbu 20. a 21. storočia, EnsembleSpectrum, predstaví na festivale Viva Musica! dielo Femenine amerického skladateľa Juliusa Eastmana (1940 – 1990), ktorého tvorba sa radí k hudobnému minimalizmu, hoci sám sa za člena skupiny minimalistov nikdy nepovažoval. Eastman patril k excentrickým postavám newyorskej umeleckej scény. Bol elektrizujúcim spevákom, klaviristom a performerom, no najmä jedinečne svojským a originálnym skladateľom, vyžadujúcim absolútne odovzdanie sa veci. Zároveň však bol charizmatickým a nesmierne talentovaným interpretom a spevákom, čo dokazujú jeho spolupráce s Newyorskou filharmóniou, dirigentmi Pierrom Boulezom či Zubinom Mehtom a ď. Koncert EnsembleSpectrum sa uskutoční 15. júla o 17:00 v Barokovej záhrade na Bratislavskom hrade.Štvrtý koncert z cyklu Hudobné záhrady sa uskutoční v obľúbenej Prügerke – Prüger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ulici v blízkosti Horského parku. V nedeľu 23. júla o 17:00 tam vystúpi zvukovo netradičné a na našej hudobnej scéne ojedinelé zoskupenie, ktorého tvorba sa dá zaradiť do žánru jazz fusion. Hovoria si S.V.A. Trio, pôsobia v Prahe a hrajú v zložení Alexey Aslamas (husle), Vladan Malinjak (viola) a Šimon Marek (violončelo). Trio sa zameriava primárne na autorskú tvorbu, ktorú sami popisujú ako urban fusion. Reflektujú v nej nielen spoločné hudobné vplyvy a prejavy, ale aj špecifikum života vo vnútri veľkomesta, akúsi fúziu všetkého, čo môže človek v meste počuť. Na Viva Musica! festivale trio predstaví hudbu zo svojho rovnomenného debutového albumu Urban Fusions, ktorý vyšiel v roku 2021. Umelci na festivale účinkovali aj v roku 2020 spoločne s dvojicou Lash & Grey.19. ročník festivalu Viva Musica! sa uskutoční od 29. júna do 17. augusta 2023 na rôznych miestach v Bratislave. Vstupenky sú k dispozícii na www.vivamusica.sk a v sieti Ticketportal. Ďalšie koncerty plánuje festival zverejňovať postupne.Koncerty 19. ročníka festivalu Viva Musica! sa uskutočnia pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Zmena programu vyhradená.