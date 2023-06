Peter Lipa predstavil hneď dva nové albumy Nola a Mojich 80

Bratislava 2. júna (TASR) - Džezový velikán Peter Lipa oslávil 30. mája vzácne 80. narodeniny. Fanúšikom sa do rúk dostávajú hneď dva jeho nové albumy, kompilácia Peter Lipa Mojich osemdesiat a štúdiovka Nola, ktorú nahrával v kolíske džezu, americkom meste New Orleans. Oba albumy predstavil vo štvrtok (1. 6.) večer v Bratislave.



Album Nola obsahuje päť slovenských a päť anglických piesní a ako bonus nahral spevák s tamojšími muzikantmi neworleanskú verziu pesničky Balada o štyroch koňoch pod názvom 4 kone v Nola. K nej zverejnil aj videoklip, ktorý sa odohráva práve v New Orleans a dokonale vystihuje čaro tohto muzikantského mesta. Zároveň klip, ktorý režíroval , prenesie diváka do štúdia Marigny, kde Peter Lipa pracoval s americkými muzikantmi na svojej novinke.



"Ja som už roky pásol po tom, ako by som sa trocha intenzívnejšie začlenil do hudby, ktorá prichádza k nám z New Orleans, ktorá je podľa mňa úžasná, dokonalá, jedinečná a najlepšia. Nakoniec som si vymyslel ten spôsob, že ísť tam nahrávať svoju hudbu s tamojšími hudobníkmi bude ten najlepší, ako sa dostanem blízko k prameňu, ktorý tam vyviera. To som zrealizoval v novembri a nakoniec sa to podarilo. Bol som tam, dva dni som nahrával, pred tým som sa pár dní pripravoval na to doma. Tie dva dni som bol naraz jeden z nich, lebo som tam bol za muzikantov len ja sám. Bol to sviatočný pocit, že som bol partnerom muzikantov, ktorých obdivujem, to bolo fantastické," povedal Lipa pre TASR.



Mojich osemdesiat je jedinečný 4CD komplet Petra Lipu. Názov symbolizuje jeho tohtoročné životné jubileum a zároveň unikátnu zostavu 80 piesní rozložených na 4 CD disky. Album nadväzuje na obdobný titul Milana Lasicu, ktorý bol najvýznamnejším Lipovým textárskym spolupracovníkom.



"Keď som videl prvý výber 80 pesničiek, až vtedy som si uvedomil, čo všetko som ponahrával, kde všade som bol a čo som všetko robil. Priznám sa, že ja nepoznám 4 CD iného interpreta okrem Milana Lasicu. Hudby je tam veľa, je to riadny obsah. Jednoducho, kto doteraz nevedel, že je taký človek ako Peter Lipa, ten ma bude môcť spoznať, lebo toľko nenahral len tak hocikto, a tí, ktorí ma majú radi, tam nájdu svoje obľúbené pesničky," doplnil pre TASR Lipa.