Peter Lipa predstavuje novinku Muž a žena
Pieseň s typickým nadhľadom a hudobnou eleganciou Petra Lipu zachytáva príťažlivosť aj rozdielnosť dvoch svetov, ktoré sa navzájom dopĺňajú.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Spevák, skladateľ a najznámejší slovenský džezmen Peter Lipa prichádza s novou piesňou Muž a žena. Hudbu k piesni zložil na text Ľubomíra Feldeka a výsledkom je hravá, humorná a jemne ironická skladba, ktorá opisuje, čo sa deje medzi mužom a ženou. TASR informovala PR manažérka Lenka Kajanovic.
Pieseň s typickým nadhľadom a hudobnou eleganciou Petra Lipu zachytáva príťažlivosť aj rozdielnosť dvoch svetov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Text Ľubomíra Feldeka sa pohráva s obrazmi ruže, slávika či huslí so sláčikom a vtipne pripomína, že aj keď spolužitie nie je vždy jednoduché, práve vo dvojici sa život žije ľahšie.
K novej skladbe vznikol aj vizuálne pôsobivý videoklip. O námet, réžiu a produkciu sa postaral Roman Akáč, ktorý využil nástroje umelej inteligencie Openart a Kling 2.1. Ide tak o druhý videoklip z dielne Romana Akáča, ktorý pripravil pre Petra Lipu. Prednedávnom odpremiéroval video k známemu slovenskému evergreenu Štyri kone v Nola.
Na hudobnej produkcii sa podieľal Martin Gašpar, ktorý nahral aj všetky nástroje. Saxofón do skladby dotvoril Michal Žáček a o finálny zvuk sa postarali v štúdiu Highfive Mastering. Grafický ecover pre Petra Lipu vytvoril jeho najmladší syn.
