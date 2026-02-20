< sekcia Kultúra
VIDEO: Peter Lipa predstavuje novú pieseň Rozbitý na kusy
Bratislava 20. februára (TASR) - Legendárny slovenský jazzman Peter Lipa prichádza s novou piesňou Rozbitý na kusy, v ktorej sa spája s Petrom Cmorikom. Bluesová skladba vznikla na text Vlada Krausza a ponúka osobnú, jemne záhadnú výpoveď o krehkosti, čakaní a snahe dať sa znovu dokopy. TASR o tom informovala PR manažérka Lenka Kajanová.
„Už si ani nepamätám, kedy sa mi tento text dostal do rúk, ale od prvej chvíle ma upútal svojimi obrazmi a nadhľadom. Spojenie ´rozbiť sa´ môže znieť všelijako a každý si v tom môže nájsť to svoje. Potom príde kamera a nejaký adresát, ktorý ma má dať dokopy. A práve tá zdanlivá náhodnosť toho textu sa mi páčila. Tu nechodia žiadne maturantky mestom a všetko to je o pocitoch. Ja len dúfam a hľadám, ale ono nezaprší, dokonca ani nepokropí,“ hovorí Peter Lipa.
Text je písaný v prvej osobe, no bez vysvetľovania širších súvislostí. Pracuje s pocitmi, neistotou a očakávaním, ktoré zostáva nenaplnené. Pieseň má podobu jednoduchej bluesovej skladby, ktorú Peter Lipa kedysi hrával aj koncertne. Nový rozmer získala počas projektu One Mic Session - Dve generácie blues, kde sa stretli dve generácie bluesových hudobníkov. Práve tam vznikla myšlienka spraviť z piesne duet. „Uvedomil som si, že mi tam chýba druhý hlas. Peter Cmorik to dal na prvú,“ priznáva spevák.
O hudobnú produkciu sa postaral Roland Kánik (Sonic Cat Studio), ktorý skladbe navrhol zmenu groove do double time, čím jej dodal nový ťah a energiu. Na gitare sa predstavil Pišta Lengyel a o finálny zvuk sa postaralo štúdio High Five Mastering.
K piesni vznikol aj videoklip v réžii Romana Akáča v spolupráci so spoločnosťou Gratex. Klip bol vytvorený s využitím nástrojov umelej inteligencie (Kling, Higgsfield, ChatGPT) a ponúka vizuálne poetický, mierne surrealistický svet, ktorý korešponduje s atmosférou skladby.
„Dali sme si takú AI session a vymýšľali blues v obrazoch. Potom som nechal Romana a umelú inteligenciu pracovať samých. A dobre som urobil,“ uzatvára Peter Lipa.
