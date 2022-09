Peter Lipa prichádza s novinkou Čosi

Bratislava 28. septembra (TASR) – Peter Lipa predstavuje novú skladbu a videoklip Čosi, autorom textu je Milan Lasica. Peter Lipa je ikonou slovenského jazzu a neodmysliteľnou súčasťou našej hudobnej scény. Po letnej premiére vtipnej a nápaditej skladby Anjel strážnik predstavil song, ktorý nesie doslova zážitkovú príchuť nielen po lyrickej stránke, ale aj po tej vizuálnej. Text Milana Lasicu dokonalo stvárnili scénickými pohybmi tanečníci Simona Machovičová a Laco Cmorej. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.



"V čase, keď začal zúriť covid, som bol zavretý na chate a mal som chuť niečo robiť, lebo som si myslel, že ten čas treba využiť. Najprv som sa prehraboval v starých textoch, kde som našiel taký menší poklad v podobe textu Tomáša Janovica a Petra Petišku - Lipové Blues. Žiadne nezhudobnené texty od Milana Lasicu som nemal a pritom mi bolo jasné, že v každom novom projekte musí byť aspoň jedna pesnička na jeho text. Napísal som mu a ako odpoveď mi prišiel text s názvom Čosi. Diakritika sa tu nemôže vynechať, lebo potom človek nevie o čo ide. Pokojne by sa to mohlo volať Chiméra, ale on si vymyslel Čosi. Na CD Dobré meno som mal pesničku Motýľ s Milanovým textom, ktorú som robil spolu s Majlom Štefánikom. Chcel som sa k tejto spolupráci vrátiť, tak presne 8. mája 2020 som mu poslal moje prvé demo. Na výslednej podobe sa výrazne podieľal aj Jonatán Pastirčák. Okrem iného, skladba Čosi bude súčasťou piatich piesní, ktoré budem v novej anglickej (In My Mind) verzii nahrávať v novembri tohto roku v New Orleans," uviedol Peter Lipa.



Ku skladbe nakrútili aj videoklip. O celý vizuál sa postaral Richard Raiman v spolupráci s kameramanom Pavlom Hospodárom, produkčne to celé zastrešila Natália Leckešová z Raiman Production a postprodukčne to mal na starosti Filip Javorník. O hudbu do textu Milana Lasicu sa postaral samotný spevák s Martinom Majlo Štefánikom.







Čosi videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=HzVwdOdPQbk