Peter Lipa sa rozlúči so starým rokom novou skladbou a koncertom

Bratislava 7. decembra (TASR) – Peter Lipa predstaví 8. decembra v Rádiu Slovensko nový singel Niekde som čítal, zároveň k nemu vydáva aj videoklip. Spevák odohrá 16. decembra o 20.00 h svoj posledný koncert v roku 2021 prostredníctvom streamu. Koncert bude naživo vysielaný na facebookovom profile. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Ovseníková.



Pieseň Niekde som čítal vznikla na text umelcovho dlhoročného spolupracovníka Ruda Rusiňáka. Táto skladba je súčasťou budúceho projektu s názvom Nola. „Je to slangový názov mesta New Orleans. Ja som prvý raz navštívil toto mesto v roku 1991. A odvtedy milujem jeho muzikantskú atmosféru a hudbu samotnú. Nola dala a stále dáva celému hudobnému svetu geniálnych hudobníkov. Od Louisa Armstronga po Jona Batistu. Ruda Rusiňáka som ako textára objavil v čase, keď som sa chystal nahrať Čierneho Petra. Mnohí to vlastne ani nevedia, ale Rudo mi napísal kopu dobrých textov. Niektoré mám ešte stále doma v počítači, čakajú. Nezľaknite sa tých vokálov na začiatku. Človek ľahko podľahne štúdiovým možnostiam, ale za tým je len môj obyčajný ľudský hlas,“ uvádza projekt Lipa.



Rudo Rusiňák spomína aj na spoluprácu zo starých čias: „Príbeh tejto novinky je v podstate rovnaký, ako je príbeh, dnes už možno povedať legendárneho, hitu Maturantky. Aj vtedy bol prvý text v podstate ničím extra výnimočným. Skvelú pesničku z toho textu urobila až hudba, aranžmán a spev. Tomuto textu opäť dala život hudba. Prvé tóny a hlasy pripomínajú spevy tibetských mníchov, ktorí veľmi dobre vedia čo, a hlavne prečo tak spievajú, čo chcú svojimi tónmi všetkým povedať, takú to má silu a atmosféru.“



Skladba dostala aj svoj vizuál, pod ktorý sa podpísal režisér Richard Raiman. Toho zaujala najmä asociatívnosť Lipových skladieb, pre ktoré hľadal vhodnú lokalitu. „Nová pesnička Petra Lipu ma zaujala na prvé počutie. Hneď pri prvých tónoch som si predstavil krajinu a putovanie človeka. Klip sme vyrábali neďaleko Dechtíc, a keďže sme chceli mať na záberoch iba pána Lipu, museli sme začať točiť skoro ráno, keď tam ešte nie sú iní ľudia. Na mieste sme boli pred svitaním so zámerom zachytiť východ slnka. Počasie a oblačnosť nám však nepriali. Nakoniec sa ukázalo, že všetko sa deje pre niečo a počasie a hmla dodali klipu istú dávku dramatickosti,“ priblížil.