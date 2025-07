Peter Lipa uvedie v Banskej Štiavnici koncert Lipa spieva Lasicu

Bratislava 11. júla (TASR) - Slovenská hudobná legenda, Peter Lipa, prichádza s výnimočným koncertným večerom do Banskej Štiavnice. V sobotu 19. júla vystúpi v miestnom amfiteátri, kde predstaví program Lipa spieva Lasicu, poctu svojmu priateľovi, kolegovi a spoluautorovi mnohých piesní, Milanovi Lasicovi. TASR informovala PR manažérka Katarína Ovseníková.



Z pódia zaznejú piesne plné jemnej irónie, inteligentného humoru a poetiky, ktoré charakterizovali tvorbu tejto dvojice. Repertoár vychádza z albumov Lipa spieva Lasicu a Návšteva po rokoch, no nebudú chýbať ani známe hity ako Prosperita či Balada o štyroch koňoch, ktoré dostali nové aranžmány. Večer doplnia aj osobné spomienky, veselé, dojímavé aj nečakané momenty zo spoločných vystúpení s Milanom Lasicom. „Tie texty sú stále živé. Nielen pre ich jemnú iróniu a inteligenciu, ale aj preto, že znejú znovu veľmi aktuálne,” hovorí Lipa.



Speváka bude sprevádzať zostava špičkových slovenských inštrumentalistov, na kontrabase Rišo Csino, na bicích Michal Fedor, saxofónové sóla predstaví Radovan Tariška, na klávesoch bude hrať Peter Lipa jr. Ich spoločná súhra, improvizácie a energia na pódiu sú neoddeliteľnou súčasťou koncertného zážitku.



Organizátori mysleli na všetko, v prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do kultúrneho centra.