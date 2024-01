Peter Lipa vydal pred 40 rokmi prvú LP platňu Neúprosné ráno

Bratislava 31. januára (TASR) - Viac ako 60 rokov je na hudobnej scéne spevák a skladateľ Peter Lipa. V roku 1963 začínal v skupine Struny. O dvadsať rokov neskôr vstúpil prvýkrát do štúdia vydavateľstva Opus, aby začal nahrávať piesne na prvú LP platňu, ktorá pod názvom Neúprosné ráno vyšla v roku 1984, teda pred štyridsiatimi rokmi. Dnes ich má na svojom konte viac ako tri desiatky.



So spievaním a hraním začal Lipa oveľa skôr. "Začal som ako samostatne hospodáriaci gitarista a spevák. V osemnástich som dostal prvú gitaru a vtedy som už vedel hrať a spievať. Mal som repertoár, chodil som s kamarátmi na čunder, stopom po republike aj zahraničí, boli sme v Maďarsku aj Poľsku. Vždy som mal pri sebe gitaru a spieval som im. Až potom som dostal ponuku od samých Prešovčanov, ktorí v Bratislave študovali na vysokej škole, tak sme urobili prvú skupinu Struny," uviedol pre TASR úspešný spevák.



V roku 1976 prichádza na scénu nový hudobný festival Bratislavské jazzové dni. "Ja som nielen dramaturgom, ale aj jedným zo zakladateľov. Musím spomenúť aj druhého, ten už po roku zomrel, bol to môj basgitarista, ktorý so mnou hral, volal sa Miloš Paška. Tým, že toto robím, musím celý rok počúvať novú hudbu a všímať si, čo sa deje vo svete, byť v obraze, študovať všelijaké podružné materiály, aby som vedel, koho objednávam, na akých festivaloch hrá, kto kde sa umiestňuje v rebríčkoch, kto vydal akú platňu," doplnil Lipa.



Prvá LP platňa Neúprosné ráno ponúkla jedenásť pôvodných aj prevzatých piesní, boli nimi Môj svet, Pieseň o jednej piesni, Starý dážď, Ja chcem byť dnes iba tvoj, Samba na jednom tóne, Kamarátka samota, Čierny deň, Album, Nočný vlak, Deň po láske, Neúprosné ráno. Už na tento album prispel spevákovi Milan Lasica štyrmi textami a ich spolupráca potom trvala viac ako 35 rokov. V štúdiu sa pri nahrávaní zišlo viacero známych hudobníkov, medzi nimi aj Peter Breiner (klavír), Emil Viklický (elektrický klavír), Vladimír Kulhánek (basgitara), Dušan Húščava (flauta), Pavol Zajaček (trombón), Juraj Lehotský (trúbka) a Cyril Zeleňák (bicie).