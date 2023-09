Peter Lipa vydáva album Nola na vinylovej platni

Bratislava 27. septembra (TASR) - Džezový velikán Peter Lipa vydal v závere mája v deň svojich 80. narodenín nový štúdiový album Nola, ktorý nahrával v kolíske džezu, americkom New Orleans. V týchto dňoch vydáva tento album aj vo vinylovej verzii. Album obsahuje päť slovenských a päť anglických piesní a ako bonus nahral spevák s tamojšími muzikantmi neworleanskú verziu pesničky Balada o štyroch koňoch pod názvom 4 kone v Nola.



"Môj projekt Nola sa, samozrejme, neskončil. Ja sa ešte stále veziem na tom vlaku, ktorý som s ťažkosťami, veľkou námahou a veľkou radosťou urobil. Sú tri veci, ktoré v súvislosti s tým sú novinkou. Jednak som vydal nový, biely vinyl, to je pre tých, ktorí si myslia, že hudba je krajšia na vinyle. Určite je ich dosť na Slovensku aj v Čechách," uviedol Lipa pre TASR.



Ku skladbe z albumu nakrútil aj videoklip. "Richard Raiman mi urobil videoklip na ďalšiu pesničku z tohto albumu - Dobehnúť čas, ktorá má veľmi zaujímavé technologické pozadie, je to jeden záber. Kamera sa zapne a celé to ide, pritom sme v pohybe. Obhospodárili sme celé Staré Mesto, keď sme to vyrábali. Treťou je to, že som dal celú hudbu na stream. Takže Nola je prístupná všetkým, ktorí radi počúvajú na streame. Ruka v ruke s tým idú koncerty, vždy hovorím, že ja nemám žiadne turné, moje turné je celoživotné. Žijeme ďalej a robíme ďalej živú hudbu, lebo to je na tom to najkrajšie."