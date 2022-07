Peter Nagy aj Pavol Habera veria, že sa koncertovanie rozbehne

Častkovce 3. júla (TASR) - Rocková hudba znie tento víkend v jazdiarni Banát v obci Častkovce, ktorá v piatok 1. júla privítala fanúšikov 29. ročníka festivalu Topfest. Jedným z headlinerov prvého dňa bol Peter Nagy so skupinou Indigo.



Druhý československý zlatý slávik za rok 1985 (tým prvým bol za rok 1982 Miro Žbirka) ponúkol známe songy Poďme sa zachrániť, Profesor Indigo, So mnou nikdy nezostarneš, Zákony hada, Marcel z malého mesta, Poslednýkrát, Psi sa bránia útokom, Krásny zadok, Aj tak sme frajeri, Chráň svoje bláznovstvá, Kristínka iba spí, Láska je tu s vami či Sme svoji. Všetko známe skladby, pritom mnohé z nich za tie roky už zľudoveli. Hit za hitom ako opakovanie učiva na hudobnej výchove s Petrom spievali starší aj mladší, ktorí majú menej rokov ako piesne, ktoré z pódia zazneli.



"Dúfam, že sa všetko rozbehne a že všetko bude po starom. Pretože svet zažíva strašne zlé chvíle, a muzika je tá vec, ktorá pomáha tieto chvíle prežiť. Takže dúfam, že muzika rozbehne pozitívne myslenie medzi ľuďmi. Najbližšie sa sústredíme na festivaly a koncerty. Ja hrám aj sám, aj s kapelou. Myslím, že nás to baví, dúfam, že sa staré dobré časy vrátili," uviedol pre TASR Peter Nagy.



Na pódium sa už chystala skupina Team s lídrom Pavlom Haberom, keď sa v priebehu pár minút nad areálom strhol silný vietor. Festival bol na viac ako tri hodiny prerušený, Team a ani ďalšie legenda Lucie sa na pódium nedostali.



Ešte pred vystúpením Pavol Habera pre TASR povedal: "Pred týždňom sme hrali v Karvinej menší festival, tak to bola dobrá skúška, nehrali sme rok predtým. Myslím, že nie je ideálna situácia pre české a slovenské kapely, treba si počkať, keď sa to ustáli, a uvidíme. Ja chystám Svet lásku má 2, na tom robíme intenzívne s Ďurom Tatárom. Uvidíme, či to dokončíme tento rok alebo ten ďalší. Myslím, že to bude také prekvapujúce pre našich ľudí, lebo to bude niečo úplne nové, ako bol Svet lásku má 1, je to veľký orchester a v inom štýle."