Peter Nagy: Keby sa dal škrtnúť rok 2020

Bratislava 31. mája (TASR) - Spevák, skladateľ a hudobník Peter Nagy vydal v máji nový štúdiový album. Československý Zlatý slávik z roku 1985 mu dal názov Petrolej. Známy interpret s ním prichádza po 12 rokoch, keď predchádzajúcu štúdiovku Labute a havrany vydal 2. apríla 2009.



Novinka ponúka desať nových piesní, prvým singlom z nového albumu je Raz sa všetko vyrieši. Nagy je autorom hudby aj textov všetkých pesničiek.



Celá jeho tvorba sa textovo vyznačuje osobitou 'nagyovskou' poetikou a metaforami. „Sú tri spôsoby, ako sa dá robiť pieseň. Jedna je, že prvá je hudba, potom to textár otextuje, potom je to opačne, prvý je text a zhudobní to autor. Keďže ja som autor hudby aj textu, tak sa považujem za pesničkára a skladám piesne tretím spôsobom. Mám nejaký nápad, ešte však neviem, ako to dopadne. Riadim sa metaforou. Na tomto albume je jedna globálna metafora, preto sa to volá Petrolej, lebo si myslím, že sme precivilizovaní. Petrolej je niečo ako železná rezerva, keď bude zle. Keď tramp má krabičku prvej záchrany, je na obale aj petrolejka. To sa týka piesne Čudná poviedka, keď nám už svitne, a petrolej je aj symbol muža v mojom veku, že horím dlho a pomaly, tak si ma nezhasni a nerozlej. Muž je už pokojnejší, rozvážnejší a pripomína to plameň ako petrolej, taký pokojný plameň. To je tá globálna metafora,“ povedal pre TASR spevák.







Pandémia a lockdown 'odstrelila' na celý rok muzikantov aj ich fanúšikov. „Bol som zaskočený ako všetci muzikanti. Nie je to dobré obdobie, muzikanti hovoria, že radšej, keby sa dal škrtnúť rok 2020. Neostalo nám nič iné, iba čakať a nevieme sa dočkať. My sme boli prví zavretí a posledných nás asi otvoria. Nebudem hovoriť o finančnom dosahu, skôr o tom, že spolu s ostatnými ľuďmi sme si uvedomili jednu vec, že ten pomalší život, do ktorého sme boli donútení, má niečo do seba. Žili sme strašne rýchlo. A o tom hovorí pieseň Čudná poviedka, že sme žili pod napätím a z toho duša nesvieti. Keby si ľudia predstavili, čo by sa stalo, ak by už nebol prúd. Ľudia prestali komunikovať a začali si len posielať správy, a to mi prekáža. Ja som človek z generácie, ktorá sa stretala, rozprávala, zažívala spoločné chvíle. Digitalizácia postupne zabíja všetko ľudské,“ dodal Nagy.