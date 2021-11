Peter Nagy vydáva dvojalbum Aj tak sme frajeri

Bratislava 2. novembra (TASR) - Aj tak sme frajeri je názov novej kompilácie Petra Nagya. Ponúka výber skladieb toho najlepšieho, čo spevák nahral pre vydavateľstvo Opus v rokoch 1984 - 1990. V priebehu siedmich rokov mu v Opuse vyšlo šesť štúdiových a jeden koncertný album, v tom období dosiahli predaje jeho albumov fantastické výsledky. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Výber vo formáte 2LP a 2CD ponúka spolu 26 piesní. Formát vinylového dvojalbumu ponúka štyri rôzne pohľady na jeho tvorbu. Je rozdelená podľa charakteru piesní na štyri okruhy – hitovky, slaďáky, srdcovky, chuťovky, a takisto ako 2CD zobrazuje všetky typové a výrazové polohy legendárneho interpreta z čias, keď jeho albumy dosahovali státisícové predaje. Bonusom je nový remake Petrovho štartovacieho hitu Profesor Indigo z roku 2020.



"Peter Nagy prišiel na scénu v čase, kedy nová generácia fanúšikov potrebovala svoj nový vlastný generačný idol. Dobre vyzerajúci chalan, ktorý sa dobre obliekal, ktorý sa na pódiu hýbal inak ako jeho kolegovia a ktorý hovoril generačným jazykom. To všetko Peter mal a využil to naplno. V osobe manažérky Katky Malíkovej našiel Peter skvelú, zodpovednú osobu a na pódiu sa mohol spoľahnúť na trojicu zakladajúcich členov skupiny Indigo, gitaristu Laca Kozusznika, basového gitaristu Paľa Matušku a bubeníka Mira Okáľa," uvádza booklet k albumu.



Peter Nagy sa stal prvou novou (česko)slovenskou hviezdou populárnej hudby 80. rokov. Priniesol aj jedno nóvum v oblasti, ktorá sa kedysi označovala ako stredný alebo hlavný prúd a dnes sa označuje skôr ako mainstream. Zakladal si na tom, že na koncertoch a aj na platniach budú piesne, na ktorých sa sám autorsky podieľal. Svoje pesničky si textoval výlučne vždy sám a tento princíp uplatňuje dodnes. Peter sa aj v konkurencii textárskych velikánov typu Peteraj, Filan, Zeman a ďalších dokázal presadiť a priniesť svoju vlastnú generačnú poetiku.



"Vždy som mal jasnú predstavu, ako má moja pieseň vo finále vyzerať, vedel som, že aj keď pieseň bude mať jednoduchú melódiu, nesmie byť 'o ničom'. Mal som vždy konkrétnu predstavu o zmysle mojich textov. To dáva piesni nádej, že si ju budú ľudia navždy pamätať medzi tisíckami iných a možno si ju aj obľúbia," uviedol Nagy.



Profesor Indigo (verzia 2020): www.youtube.com/watch?v=-5nyRsfgR70