< sekcia Kultúra
Peter Oszlík stvárni Andreja Bagara vo filme Autobus do Vlčích dier
Na rolu sa herec pripravoval niekoľko týždňov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nitra 17. júla (TASR) - Herec Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Peter Oszlík stvárni vo filme Autobus do Vlčích dier režisérky Mariany Čengel Solčanskej osobnosť slovenského divadelníctva Andreja Bagara. Film o Frontovom divadle, ktoré pôsobilo počas Slovenského národného povstania (SNP), sa začal nakrúcať na jar. Ako pre TASR uviedol Oszlík, účinkovanie vo filme je preň veľkou poctou.
„Je v tom niečo symbolické, že už dve desaťročia pôsobím v Divadle Andreja Bagara a teraz mám možnosť zahrať si samotného Bagara,“ povedal herec.
Na rolu sa herec pripravoval niekoľko týždňov. Časť príprav strávil osamote v Španej Doline, kde študoval scenár a navštevoval miesta, na ktorých počas SNP pôsobilo Frontové divadlo. „Zároveň som študoval archívne materiály v divadelnom a filmovom ústave,“ priblížil Oszlík.
Film Autobus do Vlčích dier rozpráva príbeh Frontového divadla, ktoré počas SNP založil práve Andrej Bagar. Podľa režisérky ju zaujal najmä ľudský rozmer príbehu umelcov, ktorí sa aj v čase vojny rozhodli prinášať ľuďom kultúru a povzbudenie.
Významná časť filmu vzniká v Nitre. Filmári nakrúcali napríklad v Kluchovom paláci, na Samovej ulici, Hornom Palánku, Pribinovom námestí, v Poľnohospodárskom múzeu či v Diecéznej knižnici. Podľa režisérky tvorili nitrianske lokality takmer tretinu doterajšieho nakrúcania.
Filmovanie bude pokračovať na jeseň v lokalitách spojených s pôsobením Frontového divadla, okrem iného na Liptove, v Harmanci, Starých Horách, Košiciach a vo Vlčích dierach. „Film približuje aj Bagarov povojnový prínos slovenskému divadelníctvu, keď ho skúsenosti z Frontového divadla priviedli k myšlienke budovať profesionálne divadlá v regiónoch,“ pripomenula režisérka.
„Je v tom niečo symbolické, že už dve desaťročia pôsobím v Divadle Andreja Bagara a teraz mám možnosť zahrať si samotného Bagara,“ povedal herec.
Na rolu sa herec pripravoval niekoľko týždňov. Časť príprav strávil osamote v Španej Doline, kde študoval scenár a navštevoval miesta, na ktorých počas SNP pôsobilo Frontové divadlo. „Zároveň som študoval archívne materiály v divadelnom a filmovom ústave,“ priblížil Oszlík.
Film Autobus do Vlčích dier rozpráva príbeh Frontového divadla, ktoré počas SNP založil práve Andrej Bagar. Podľa režisérky ju zaujal najmä ľudský rozmer príbehu umelcov, ktorí sa aj v čase vojny rozhodli prinášať ľuďom kultúru a povzbudenie.
Významná časť filmu vzniká v Nitre. Filmári nakrúcali napríklad v Kluchovom paláci, na Samovej ulici, Hornom Palánku, Pribinovom námestí, v Poľnohospodárskom múzeu či v Diecéznej knižnici. Podľa režisérky tvorili nitrianske lokality takmer tretinu doterajšieho nakrúcania.
Filmovanie bude pokračovať na jeseň v lokalitách spojených s pôsobením Frontového divadla, okrem iného na Liptove, v Harmanci, Starých Horách, Košiciach a vo Vlčích dierach. „Film približuje aj Bagarov povojnový prínos slovenskému divadelníctvu, keď ho skúsenosti z Frontového divadla priviedli k myšlienke budovať profesionálne divadlá v regiónoch,“ pripomenula režisérka.