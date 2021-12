Peter Zagar, skladateľ a rozhlasový hudobný režisér, slávi jubileum

Na archívnej snímke z 26. apríla 2019 zľava sopranistka Jana Bernáthová, barytonista Pavol Remenár, sopranistka Lenka Máčiková, Marie Korbel z Nadácie Petra Ustinova, riaditeľ opery SND Rastislav Štúr a autor hudby Peter Zagar počas tlačovej konferencie Opery Slovenského národného divadla pred premiérou opery pre deti Rozprávky o šťastnom konci v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 21. decembra (TASR) - Tvorba Petra Zagara je charakteristická žánrovou pestrosťou počnúc symfonickou hudbou cez komornú až po kompozície pre divadelné predstavenia či film. Jeho meno je spojené aj so známymi hudobnými projektmi ako Ali ibn Rachid, Ospalý pohyb, Požoň sentimentál či Splnený zem. Pôsobí v zoskupení VAPORI del CUORE či v súbore VENI ensemble.Pre agentúru TASR uviedol, že rád spolupracuje s hudobníkmi, ktorých nepoznačila rutina, a ktorí sú otvorení skúšať nové postupy, ale zároveň majú v malíčku remeslo.Dnes (21. decembra) bude mať Peter Zagar, skladateľ, klavirista a rozhlasový hudobný režisér, 60 rokov.vysvetlil pre TASR svoje žánrové rozpätie.Peter Zagar sa narodil 21. decembra 1961 v Bratislave. V rokoch 1971 - 1981, sa venoval hre na klavíri pod vedením Dagmar Pikalovej a kompozíciu súkromne študoval u hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku. Tí ho spolu s jeho rodičmi podporili v rozhodnutí stať sa hudobným skladateľom.uviedol Peter Zagar.Výrazne ho však ovplyvnila aj hudba nemeckého hudobného skladateľa 19. storočia Johannesa Brahmsa.zaspomínal sa dnes už renomovaný hudobný skladateľ.V rokoch 1981 - 1986 študoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave u profesora Ivana Hrušovského. Od roku 1987 do roku 1992 bol hudobným režisérom v Slovenskom rozhlase v Bratislave. V roku 1992 absolvoval šesťmesačný študijný pobyt vo Francúzsku.Po návrate pôsobil do roku 1994 v Slovenskej filharmónii. Stáž v štúdiách GRAME v Lyone absolvoval v roku 1994. V rokoch 1994 - 1997 bol v slobodnom povolaní. Štipendistom v ArtsLink vo Philadelphii bol v rokoch 1999 - 2000. Na Oddelení edičnej činnosti Hudobného centra v Bratislave, ktoré vydáva noty, mesačník Hudobný život a knihy o hudbe, pracoval v rokoch 2000 - 2016.V súčasnosti je hudobný režisérom v Slovenskom rozhlase, kde zodpovedá za umeleckú kvalitu hudobných nahrávok realizovaných v štúdiách a za kvalitu záznamov koncertov. Hudbu skladá väčšinou vtedy, keď vie, že je o ňu záujem. Keď ho osloví konkrétny interpret alebo dramaturg či režisér.dodal pre TASR.Zagarove skladby, v ktorých cítiť snahu o syntézu klasických kompozičných postupov so súčasnými skladateľskými tendenciami, reprezentujú napríklad diela ako Koncert pre orchester (1986), Stabat mater (1988), Hudba k videu (1990), Štyri skladby pre sláčikové nástroje (1993), Apocalypsis Ioannis (1997), alebo V kruhu (2015) či Monolit (2018). Na svojom konte má aj "rodinnú" operu Rozprávka o šťastnom konci z roku 2019.Cenu Slovenskej muzikologickej asociácie za dielo Bozkali sa a plakali... dostal v roku 1995. Divadelnou cenou Dosky ocenili v roku 1998 jeho scénickú hudbu k predstaveniam Pytačky a Medveď, ktoré uviedlo Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Jeho dielo Kvinteto ocenili v roku 1999 Cenou Jána Levoslava Bellu.Aj jeho, tak ako mnohých umelcov ovplyvnila pandémia ochorenia Covid-19.skonštatoval pre TASR.