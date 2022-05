Petr Janda, frontman skupiny Olympic, má 80 rokov

Na archívnej snímke z 19. decembra 2014 koncert českej legendárnej rockovej skupiny Olympic v bratislavskom Istropolise. Na snímke vľavo basgitarista Milan Broum, vpravo gitarista, spevák a frontman skupiny Petr Janda. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke z 11. mája 2016 vľavo Petr Janda a Vašo Patejdl počas tlačovej konferencie ku koncertu storočia LÝRA 50 - "Mám rozprávkový dom" v priestoroch hotela Double Tree pri Hiltone v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na archívnej snímke z 13. mája 2008 líder skupiny Olympic Petr Janda. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke frontman a gitarista českej skupiny Olympic Petr Janda (vpravo) podpisuje platňu fanúšikovi v priestoroch Grand Hotela Kempinski High Tatras na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách, foto z archívu. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Petr Janda, foto z archívu Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Praha/Bratislava 2. mája (TASR) – Na rockovej hudobnej scéne žiari šesť desaťročí. Petr Janda, legenda československej, dnes českej populárnej hudby má na svojom konte tisíce koncertov a desiatky vydaných albumov i rôznych hudobných kompilácií.Večne mladý spevák, gitarista a skladateľ, frontman skupiny Olympic, oslávi v pondelok 2. mája osemdesiate narodeniny.Petr Janda sa narodil 2. mája 1942 v Prahe do muzikantskej rodiny. Na gitare hral od štrnástich rokov, po maturite pracoval ako spojovací technik.Ako hudobník začínal v dixilendovom súbore, od roku 1959 hral v skupine Sputnici, na jeseň 1962 založil B.B. Kvintet. Na jar roku 1963 bol pri vzniku skupiny Karkulka. Jej názov vznikol ako skratka Karlínskeho kulturního kabaretu. Prešla ňou väčšina známych pražských muzikantov českej bigbítovej scény. Na jeseň roku 1963 dal prvý manažér Josef Smeták tejto formácii názov Olympic, podľa klubu v Spálenej ulici. V divadle Semafor sa 11. novembra 1963 uskutočnila premiéra programu Ondráš a bigbít. Jeho autorom bol Karel Mareš.Olympic sa v začiatkoch ako sprievodná kapela museli prispôsobiť výberom piesní spevákom, ktorí s ňou účinkovali. Medzi nimi boli Josef Laufer, Pavel Bobek, Miki Volek, Yvonne Přenosilová, Eva Pilarová, Pavel Sedláček, Karel Šváb aj Karel Gott. V marci 1964 nahrali prvé skladby a platne vychádzali v edícii Big Beat týždenníka Mladý svět. Na prvom singli boli skladby Adresát neznámý a Roň slzy. Spievali ich Karel Gott a Yvone Přenosilová. Nahrávalo sa v Strahovskom štúdiu, pod singlom bol uvedený Tanečný orchester Československého rozhlasu s dirigentom Josefom Vobrubom. Hrali však Olympic. Ich honorár za tieto nahrávky bol 60 korún československých (Kčs).Začiatkom roku 1965 bola už aj v Československu Beatlesmánia v plnom prúde. Olympic prestával mať potrebu spevákov, šéfom skupiny sa stal Petr Janda. V lete 1965 prišiel Olympic, avšak ešte stále ako sprievodná skupina, aj s prvými hitmi Hvězda na vrbě a Trezor. Spievali ich Pavel Šváb, Bohuš Starka a pieseň Trezor vychádzajúca spevácka hviezda Karel Gott.V apríli 1965 prišiel do skupiny gitarista Ladislav Klein. Janda a spol. začali skladať prvé vlastné piesne a hlavne začali spievať. Prvý veľký hit Dej mi víc své lásky nahrali 1. novembra 1965. Hudbu zložil Petr Janda, text napísal basový gitarista Pavel Chrastina, Petr Janda však text piesne poopravil tak, že text "Nosit v létě zimní šálu" vymenil za "Sjet po zadku holou skálu". Prvýkrát ju zahrali na koncerte v Hořoviciach a museli ju trikrát opakovať. Úspech skladby Dej mi víc své lásky bol obrovský. V divadelnom klube Olympik, kde mala skupina zázemie, pôsobila aj dvojica Šimek – Grossmann. Títo dvaja páni boli iniciátormi ankety o najväčšie osobnosti rockovej scény. Prvýkrát dávali ceny za rok 1965. Petr Janda sa stal bítmenom roka a zároveň najlepším spevákom aj gitaristom.V roku 1968 vydali prvú LP platňu Želva. Ich dlhodobú popularitu potvrdilo šesť Zlatých slávikov v kategórii skupiny, v rokoch 1981 až 1983 v ére Československa a 1996 až 1998 v obnovenom Českom slávikovi. V novembri 2010 vydal Supraphon kolekciu 14-tich CD pod názvom Olympic: Zlatá edice komplet. Dnes má táto kapela, ktorá je iba o pár mesiacov mladšia ako legendárni Rolling Stones, na svojom konte osem desiatok vydaných albumov a rôznych kompilácií.Petr Janda patrí k legendám československej, dnes českej rockovej hudby. V roku 1998 vydal sólový album Co je dobrý a co zlý. Po desiatich rokoch, v septembri 2008, vydal druhý sólový album Jednou jo, jednou ne. Okrem kapely sa venuje aj producentskej práci, má vlastné nahrávacie štúdio Propast.V októbri 2011 mu vyšla životopisná kniha Dávno. V novembri 2013 vydal Olympic štúdiový album Souhvězdí šílenců, v novembri 2014 album Souhvězdí drsňáků a v novembri 2015 tretiu časť z trilógie Souhvězdí s názvom Souhvězdí romantiků.Pri príležitosti životného jubilea Petra Jandu, 75 rokov, mu v apríli 2017 vydavateľstvo Supraphon vydalo kompiláciu Ještě držím pohromadě (Best Of). V septembri 2018 vydal Olympic album Trilobit a v októbri 2020 nový album Kaťata. Pri príležitosti 80. narodenín pokrstil Janda 25. apríla 2022 v Prahe hudobnú novinku, sólový album Asi se mi nebude chtít.Petr Janda je otcom Marty Jandovej známej speváčky nemeckej skupiny Die Happy., napísal jubilant v autobiografickej knihe Dávno.