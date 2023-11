Petr Janda načítal vlastnú autobiografiu Dávno plus

Bratislava 16. novembra (TASR) - Legenda českej rockovej scény, spevák, hudobník, skladateľ a frontman kapely Olympic prináša v týchto dňoch svojim fanúšikom špeciálnu novinku. Petr Janda načítal svoju vlastnú autobiografiu. Veľký príbeh jednej výnimočnej hudobnej kariéry vychádza ako audiokniha s názvom Dávno plus. Zaujímavým bonusom nahrávky je, že Janda sprevádza svoje rozprávanie vlastnými gitarovými improvizáciami. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Osobnosť Jandu je neoddeliteľne spätá s jeho profesiou, v novej audioknihe však odhaľuje i svoje súkromie. Poslucháč ho spoznáva ako človeka, ktorý spomína na detstvo, rodičov i svoju vlastnú rodinu, na pekné i tragické chvíle, skrátka na všetko, čo mu život v priebehu času dal i vzal.



"Rozhodne je to zaujímavá skúsenosť. Nikdy predtým som nič také nerobil. Myslel som si, že je to 'brnkačka', ale sedel som v štúdiu tri dni a nahovoril 250 strán textu. Hlasivky držali. Spomenul som si na to, ako mi ako chlapčekovi čítala rozprávky moja tetuška," hovorí o svojej audioknihe Janda. "Gitarové predely som nijako veľmi nevymýšľal, zahral som to, čo mi prsty na hmatník priniesli. Je to taký predel medzi kapitolami alebo odsekmi," dodal.



Súčasťou audioknihy Dávno plus je aj 25 hitov od skupiny Olympic i zo sólových projektov, ktoré vychádzajú tiež samostatne na digitálnom kompilačnom albume Dávno plus - Pesničky z rovnomennej audioknihy a sú k dispozícii i na všetkých streamovacích platformách.



Kapela Olympic, jedna z najpopulárnejších českých rockových skupín, oslavuje tento rok významné jubileum. Šesťdesiat rokov existencie tejto ikonickej formácie vyvrcholí koncertným finále, ktoré sa uskutoční 18. decembra v pražskej O2 aréne. Súčasťou narodeninových osláv je nielen nová audiokniha Jandu, ale i tohtoročná nová kolekcia 5CD - Olympic 60, ktorá prináša spomienku na najväčšie hity a kľúčové piesne z celej histórie kapely.