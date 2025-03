Petra Černocká oslávi životné jubileum aj na Slovensku

Bratislava 16. marca (TASR) - Petra Černocká oslávi svoje 75. narodeniny veľkolepými koncertmi na Slovensku. Česká herečka tak pokračuje v úspešnej šnúre výročných podujatí, keď počas marca vystavuje svoje obrazy v Prahe. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Legendárna speváčka, herečka a maliarka Petra Černocká k nám prichádza osláviť svoje novembrové 75. narodeniny exkluzívnymi koncertmi v Žiline a Bratislave. "Aktívne sa pripravujem na moje dva jedinečné narodeninové koncerty na Slovensku, ktoré sa blížia rýchlosťou svetla. Oslavu odštartujem na prvom vystúpení v Žiline v piatok 4. apríla a ukončím druhým koncertom v sobotu 12. apríla v Bratislave," uviedla multitalentovaná česká umelkyňa, ktorá je svojim fanúšikom známa aj vďaka legendárnemu filmu Dívka na koštěti, v ktorom si zahrala čarodejnicu Saxanu.



Fanúšikovia sa môžu tešiť na najväčšie hity z celej kariéry speváčky, ktoré zaznejú v sprievode kapely Bokomara. Táto country-folková formácia bola známa aj zo spolupráce s Naďou Urbánkovou. Koncerty budú obohatené o Černockej najznámejšie skladby, medzi ktoré patria Koukej, se mnou si píseň broukej, Náklaďák, Hádej mámo, Milionář a My dva si máme dál co říct. Pre Slovákov je Černocká známa najmä vďaka jej hereckej kariére. V skutočnosti však vyštudovala operný spev, ktorému sa neskôr už nevenovala. Hudbe však ostala naďalej verná a v roku 1968 naspievala so skupinou Pastýři prvú skladbu Ovečka. Aktuálne sa špecializuje najmä na bigbít, country a folkovú muziku. Inklinuje aj k populárnej hudbe a gitare.



"Myslím si, že aj keď mám polookrúhle narodeniny, som celkom fit a cítim sa veľmi dobre po každej stránke. Pred rokmi som vystupovala na Slovensku neustále. Aj preto sa v apríli rada vrátim za svojimi fanúšikmi do Žiliny a Bratislavy," doplnila Černocká.